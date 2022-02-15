Avusturya bazı ülkelerin, diplomatlarını Ukrayna'dan çekme kararını eleştirdi - Son Dakika

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginlik nedeniyle başta ABD olmak üzere bazı ülkelerin, diplomatlarını bu ülkeden çekme kararını eleştirerek bu yaklaşımın, Ukrayna'daki insanlar için kuşku uyandırıcı bir adım olduğunu ifade etti.

Schallenberg, Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin Alman basınına açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın olası bir müdahalesi gerekçe gösterilerek diplomatların başkent Kiev'den çekilmesi kararını eleştiren Schallenberg, "Diplomatlarınızı erken bir zamanda çekerseniz bunun Ukrayna'daki insanlara yönelik kuşku uyandırıcı bir işaret olacağını düşünüyorum." dedi.

Schallenberg, bu kırılgan süreçte Avusturyalı diplomatların mümkün olduğunca Ukrayna'da kalmayı sürdüreceğini bildirdi.

Avusturya, Ukrayna'ya silah göndermeyecek

Almanya'nın söz konusu gerilim karşısındaki duruşunu desteklediklerini belirten Schallenberg, Avusturya'nın Ukrayna'ya silah göndermeyeceğini söyledi.

Schallenberg, iki ülke arasındaki gerginliğe ilişkin kullanılan dile dikkat edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.