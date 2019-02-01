Avusturya Bunu da Yaptı! Karneye 'İslam' Yerine Bakın Ne Yazdı?

İGGÖ Başkanı Ümit Vural, olayı tesadüfen öğrendiklerini, başta Eğitim Bakanlığı olmak üzere ilgili makamlardan konuya ilişkin herhangi bir bilgilendirmenin kendilerine yapılmadığını söyledi.

İGGÖ Başkanı Ümit Vural, olayı tesadüfen öğrendiklerini, başta Eğitim Bakanlığı olmak üzere ilgili makamlardan konuya ilişkin herhangi bir bilgilendirmenin kendilerine yapılmadığını söyledi. Yapılan değişikliği şaşkınlıkla karşıladıklarını belirten Vural, böyle bir uygulamaya anlam veremediklerini söyledi:



"Burada söz konusu olan din dersi, o dini temsil eden kurum ya da kuruluş ele alınmıyor, ele alınan din, o dinin adı da İslam. Doğal olarak din dersi bölümünde İslam yazmalıdır. Müslümanları temsil eden kurumun kısaltması olan İGGÖ yazmamalıdır. Yahudilik yerine buradaki Yahudi cemaatinin AYC kısaltması kullanılmıyor. Protestanlar ya da farklı dini gruplara yönelik de benzer bir uygulama da söz konusu değil. Bakanlığa, konunun aydınlatılması için yazı yazdık ve sonuna kadar takipçisi olacağız."



Müslümanlara yönelik ayrımcılığın artış gösterdiği ülkede aşırı sağcı koalisyonun iktidara gelmesiyle başta Müslümanlar olmak üzere yabancı ve göçmenlere ilişkin sert uygulamalar yürürlüğe girmiş, son olarak anaokullarında başörtüsü yasağı getiren hükümet, ilkokullara yönelikte başörtüsü yasağını hayata geçirmeyi hedefliyor.

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