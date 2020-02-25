Avusturya Büyükelçiliği Müsteşarı Saupe, Şanlıurfa'da - Son Dakika
Son Dakika Güncel Avusturya Büyükelçiliği Müsteşarı Saupe, Şanlıurfa'da - Son Dakika

Avusturya Büyükelçiliği Müsteşarı Saupe, Şanlıurfa'da

6 saat önce

Avusturya Büyükelçiliği Müsteşarı Benedikt Saupe, Türk Kızılayı Haliliye Şubesini ziyaret etti.

Avusturya Büyükelçiliği Müsteşarı Saupe, Şanlıurfa'da, System.String[]

Avusturya Büyükelçiliği Müsteşarı Benedikt Saupe, Türk Kızılayı Haliliye Şubesini ziyaret etti.

Saupe ve beraberindeki heyet, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi.

Türk Kızılayı Haliliye Şubesini ziyaret eden Saupe, burada başkan Mehmet Keskin'den bilgi aldı.

Keskin, Türk Kızılayı'nın özellikle ihtiyaç sahibi olan Suriyeliler ve Türk vatandaşlarına yönelik yardım çalışmalarına ilişkin Saupe'ye detaylı bilgi verdi.

Saupe ise Türkiye Cumhuriyetinin ve halkının, Suriyeliler konusunda dünyaya örnek olacak bir yardımlaşma çalışması yaptığını belirtti.

Keskin, ziyaretin anısına Saupe'ye bakır fincan takımı hediye etti.

Türk Kızılayı, Şanlıurfa, Avusturya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 01:56 Kaynak: AA
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