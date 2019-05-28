Son Dakika Haberleri: Avusturya Büyükelçisi Tılly, Kars'ta
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Avusturya Büyükelçisi Tılly, Kars'ta

3 saat önce

Avusturya Büyükelçisi Ulrıke Tılly, bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Kars'a geldi.

Avusturya Büyükelçisi Tılly, Kars'ta, System.String[]
Avusturya Büyükelçisi Ulrıke Tılly, bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Kars'a geldi.

Büyükelçi Tılly, başta Kars turizm olmak üzere hayvancılık ve Bakü-Tiflis-Kars Projelerine katkı sunmak ve işbirliği sağlamak için ekibi ile birlikte Kars'a geldiğini belirtti.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Kars İl Kordinatörlüğü'nü ziyaret eden Büyükelçi Tılly, bir süre TKDK Kars İl Koordinatörü Berkay Çelik ile görüştü. Çelik ile fikir alış-verişinde bulunan Büyükelçi Ulrıke Tılly, daha sonra beraberindekilerle birlikte Kars Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'ne geçti. Burada Tılly, Kars Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinde Birlik Başkanı Mecit Boran ve Birlik Sorumlu Müdürü Esra Yerdelen tarafından karşıladı.

Kars'ta bulunması ile ilgili açıklamalarda bulunan Avusturya Büyükelçisi Ulrıke Tılly, özellikle hayvancılıkla ilgili Kars'a geldiğini ifade etti.

Tilly, "Biz Avusturya büyükelçiliği olarak Türkiye'de farklı illeri geziyoruz ve bugün Karsa gelme amacımız bölgeyi daha iyi tanımak istiyoruz ve her ziyaretimde Ticaret Müşavirim ile gerçekleştiriyorum ve bugün Kars ziyaretimin üç nedeni var birincisi bildiğiniz gibi burdan Avusturya'ya çok sayıda damızlık hayvan geldi ve bölgede Avusturya'ya benzer bir coğrafi yapısı var" dedi.

Kars turizmi ile de yakından ilgilendikilerini ifade eden Avusturya Büyükelçisi Ulrıke Tılly, "Kars Sarıkamış bölgesinde bir turizm alanı var ve biz turizm alanında tecrübeliyiz. Bu konuda Kars Valiliği ile görüşme yapacağız, üçüncü geliş sebebimiz ise Bakü-Tiflis -Kars tren hattı var. Bu konuda da ülke olarak tecrübeliyiz ve şunu düşünüyoruz belki bir işbirliği söz konusu olabilir ve biz bu ziyaretimizde ilgili kurumlarla bu konuları görüşeceğiz" diye konuştu.

Avusturya Büyükelçisi Ulrıke Tılly, beraberindekilerle birlikte Kars'ta 3 gün kalacak. Tılly, bu süreçte Vali Türker Öksüz ve STK'larla da bir dizi görüşmeler yapacak. - KARS
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 11:56 Kaynak: İHA
Avusturya, Kars, Yaşam
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