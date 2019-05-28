Avusturya Büyükelçisi Tılly, SERKA'yı ziyaret etti

Avusturya'nın Türkiye Büyükelçisi Ulrike Tılly, beraberindeki bir heyetle Serhat Kalkınma Ajansı'nı ziyaret etti ve Genel Sekreter Oktay Güven'le görüştü.

Avusturya'nın Türkiye Büyükelçisi Ulrike Tılly, beraberindeki bir heyetle Serhat Kalkınma Ajansı'nı ziyaret etti ve Genel Sekreter Oktay Güven'le görüştü.



Beraberindeki heyetle Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA)'nın Kars'taki hizmet binasına gelen Avusturya'nın Türkiye Büyükelçisi Ulrike Tılly, Genel Sekreter Oktay Güven'le görüştü. Tılly ve Güven, Ajansın bölge illerindeki çalışmaları, desteklediği yatırımlar, bölgenin kış turizmi, peynir üretimi ve büyükbaş hayvancılığı konusunda bölgenin durumu ve birlikte yapılabilecek çalışmalar konusunda görüş alışverişinde bulundu.



Tılly, Avrupa'da kültür ırkı hayvancılığı yetiştiriciliği konusunda Avusturya'nın önde gelen bir ülke olduğunu belirterek, Serhat bölgesindeki büyükbaş hayvancılığının geliştirilmesi için işbirliğine hazır olduklarını söyledi. Görüşmenin ardından, Büyükelçi Tılly ve beraberindeki heyet Genel Sekreter Güven'le hatıra fotoğrafı çektirdi. Büyükelçi Tılly'e, Kars Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkan Yardımcısı Mecit Boran eşlik etti. - KARS

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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