Son Dakika Haberleri: Avusturya Büyükelçisi Tılly, SERKA'yı ziyaret etti
Son Dakika Yaşam Haber

Avusturya Büyükelçisi Tılly, SERKA'yı ziyaret etti

1 saat önce

Avusturya'nın Türkiye Büyükelçisi Ulrike Tılly, beraberindeki bir heyetle Serhat Kalkınma Ajansı'nı ziyaret etti ve Genel Sekreter Oktay Güven'le görüştü.

Avusturya Büyükelçisi Tılly, SERKA'yı ziyaret etti, System.String[]
Avusturya'nın Türkiye Büyükelçisi Ulrike Tılly, beraberindeki bir heyetle Serhat Kalkınma Ajansı'nı ziyaret etti ve Genel Sekreter Oktay Güven'le görüştü.

Beraberindeki heyetle Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA)'nın Kars'taki hizmet binasına gelen Avusturya'nın Türkiye Büyükelçisi Ulrike Tılly, Genel Sekreter Oktay Güven'le görüştü. Tılly ve Güven, Ajansın bölge illerindeki çalışmaları, desteklediği yatırımlar, bölgenin kış turizmi, peynir üretimi ve büyükbaş hayvancılığı konusunda bölgenin durumu ve birlikte yapılabilecek çalışmalar konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Tılly, Avrupa'da kültür ırkı hayvancılığı yetiştiriciliği konusunda Avusturya'nın önde gelen bir ülke olduğunu belirterek, Serhat bölgesindeki büyükbaş hayvancılığının geliştirilmesi için işbirliğine hazır olduklarını söyledi. Görüşmenin ardından, Büyükelçi Tılly ve beraberindeki heyet Genel Sekreter Güven'le hatıra fotoğrafı çektirdi. Büyükelçi Tılly'e, Kars Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkan Yardımcısı Mecit Boran eşlik etti. - KARS
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 03:34 Kaynak: İHA
Kars, Türkiye, Sekreter, Avusturya, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TCMB'nin resmi rezerv varlıkları 92,8 milyar dolara geriledi Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları belli oldu TBMM ziyaretçi kapılarına yüz tanıma sistemi yerleştirilecek Turistik Doğu Ekspresi ilk seferi için yarın hareket edecek

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 17:02:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avusturya Büyükelçisi Tılly, SERKA'yı ziyaret etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]