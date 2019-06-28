Avusturya büyükelçisi Vali Dağlı'yı ziyaret etti
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Avustralya Ankara Büyükelçisi Marc İnnes Brown Denizatı Kadın Dayanışma Derneği'nin hazırladığı proje kapsamında Düzce'yi ziyaret etti.
Avustralya Ankara
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 05:40 Kaynak: İHA
Büyükelçisi Marc İnnes Brown Denizatı Kadın Dayanışma Derneği'nin hazırladığı proje kapsamında Düzce
'yi ziyaret etti. Vali Zülkif Dağlı
, Büyükelçiyi makamında ağırladı.
Denizatı Kadın Dayanışma Derneğin Avustralya Büyükelçiliğinden aldığı hibe ile oluşturduğu "Bizim Senaryo" projesi kapsamında hazırlanan "Sahi Sen Kimsin?" adlı tiyatro oyununu izlemek üzere Düzce'ye gelen Marc İnnes Brown, ilk olarak Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı'yı makamında ziyaret etti. Ziyarette karşılıklı hediyeler takdim edildi. - DÜZCE
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