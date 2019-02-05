Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van Der Bellen, Ramallah'ta
31 dakika önce
- İkilinin ortak basın toplantısından detaylar Resmi temaslar kapsamında Filistin'i ziyaret eden Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van Der Bellen, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Ramallah'taki Başkanlık Sarayı'nda ortak basın toplantısı düzenledi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 06:31 Kaynak: AA
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