Son Dakika Haberleri: Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van Der Bellen, Ramallah'ta

Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van Der Bellen, Ramallah'ta

31 dakika önce

- İkilinin ortak basın toplantısından detaylar Resmi temaslar kapsamında Filistin'i ziyaret eden Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van Der Bellen, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Ramallah'taki Başkanlık Sarayı'nda ortak basın toplantısı düzenledi.

- İkilinin ortak basın toplantısından detaylar
Resmi temaslar kapsamında Filistin'i ziyaret eden Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van Der Bellen, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Ramallah'taki Başkanlık Sarayı'nda ortak basın toplantısı düzenledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 06:31 Kaynak: AA

Avusturya, Alexander Van der Bellen, Cumhurbaşkanı, Ramallah, Güncel
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