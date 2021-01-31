Avusturya'da 1 yıl beklediği özel eğitimi Türkiye'de 1 ayda aldı - Son Dakika

Avusturya'da 1 yıl beklediği özel eğitimi Türkiye'de 1 ayda aldı

31.01.2021 14:28

Avusturya'da 1 yıl beklediği özel eğitimi Türkiye'de 1 ayda aldı Avusturya'da özel eğitim imkanı bulamadığı için ailesi tarafından Kocaeli'ne getirilen 4 yaşındaki otizmli Ecrin Nisan Çelepçi, aldığı eğitimle ailesi ve akranlarıyla iletişim kurmaya başladı.

Avusturya'da 1 yıl beklediği özel eğitimi Türkiye'de 1 ayda aldı

KOCAELİ - Avusturya'da özel eğitim imkanı bulamadığı için ailesi tarafından Kocaeli'ne getirilen 4 yaşındaki otizmli Ecrin Nisan Çelepçi, aldığı eğitimle ailesi ve akranlarıyla iletişim kurmaya başladı. Kızlarındaki değişimin mutluluğunu yaşayan ailesi, Türkiye'deki eğitim imkanlarından övgü ile bahsetti.

Ailesi ve akranları ile iletişim kurmayan 4 yaşındaki Ecrin Nisan Çelepci'ye Avusturya'da otizm tanısı koyuldu. Tanı koyulduktan sonra Avusturya'da kızlarına eğitim aldırmak isteyen Çelepçi ailesi, eğitimin yetersiz ve etkisiz olduğunu görünce farklı arayışlara girdi. Götürüldüğü merkezlerde çözüm bulunamayınca minik kız, ailesi tarafından Türkiye'ye getirildi. Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde aldığı eğitimle ailesi ve akranlarıyla iletişim kurmaya başlayan Ecrin Nisan'ın gelişimi ailesini sevince boğdu. Kızları ile iletişim kurmanın mutluluğunu yaşayan Çelepçi ailesi, Türkiye'deki özel eğitim imkanlarından övgü ile bahsetti.

4 yaşındaki Ecrin'e uygulanan özel eğitimden bahseden Özel Eğitim Öğretmeni Ebru Gerçek, "Bize geldiği süreç içerisinde konuşması yoktu, etkileşim kurmakta güçlük çekiyordu. Bireysel olarak daha çok oyunlar oynuyordu. Akranları ile etkileşimi sınırlıydı. Bizim yapmış olduğumuz eğitim planlamasında yoğun bir şekilde bireysel eğitim, oyun terapisi, duyu bütünleme, at terapisi ve Berard metodu ile desteklediğimiz iki aylık bir süreçte şu anki ivme çıktılarını aldık. İsteklerini artık cümle şeklinde ifade edebilmekte ve akranları ile yetişkinlerle oyun oynayıp etkileşim kurabilmekte" dedi.

Avusturya'da sırada bekledi, çareyi Türkiye'de buldu

Çocuklarındaki sorunu ilk kez eşinin fark ettiğini söyleyen Rukiye Çelepçi, "Çocuklara nazaran, kendi yaşıtlarına nazaran farklıydı. Göz kontağı kurmuyordu, bizimle ilgilenmiyordu. Hatta çocuk doktorumuz fark etmedi, özellikle üzerinde durduk ve iki sefer gittik. Sonra bizi yönlendirdiler. Bayağı bir testlerden geçtik. Profesörler baktı, tanıyı koydular. Ayda bir defa konuşma terapisi, evimize özel bir eğitmen ayda bir defa gelecekti. Ona da daha başlayamadık, sürekli sıralarda bekledik. Eğitim çok kısıtlı oralarda. Yok denecek kadar az. O yüzden biz de Türkiye'ye gelerek burada denemek istedik" diye konuştu.

"Kelime haznesi hiç yoktu"

Kızlarındaki gelişimle duygu dolu anlar yaşadıklarını ifade eden Çelepçi, "Ben buraya geldiğimde benim çocuğumda hiçbir gelişim yoktu denecek kadar azdı. Ağlama krizleri çok fazlaydı. Laf dinlemezdi, bizimle hiç oynamazdı, ilgilenmezdi ve hiç konuşmazdı. Kelime haznesi hiç yoktu. Buraya geldiğimizde çok şükür bayağı bir arttı. Buraya iki aylığına gelmiştim. Baktım kızımda bayağı bir değişiklik var. Eşime de kısa bir video attım, bana dediği ilk laf, 'İstersen bir ay daha kal.' Biz de 3 ayı tamamladık. Nasip olursa tekrar gelmeyi düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

"Eğitim alması için bir sene beklemek zorunda kaldım"

Avusturya'daki eğitim imkanlarının yetersiz olduğunu ifade eden anne Çelepçi, "Avusturya'da benim bulunduğum bölgede bir tane terapi merkezi var. Çevre şehirlerden herkes oraya geliyor. İnsanları sıraya koyuyorlar. Ben kızıma tanı konulduktan sonra eğitim alması için bir sene beklemek zorunda kaldım. Eğitimimiz bitti, şimdi artık ayda bir kez konuşma terapisi olacak. O da yok denecek kadar az. Kızıma bir yarar sağlayacağını hiç sanmıyorum" ifadelerini kullandı.

Kocaeli'deki eğitmenlerin ilgisi ve katkısından çok memnun kaldıklarını ifade eden anne, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğitmenlerimiz gerçekten harika. Hepsi birbirinden iyi öğretmenlerimizin. Onların emekleri çok fazla. Ben bunu kızımın üzerinde gördüm. Çok şükür sonucunu da aldık. Tekrardan gelmeyi düşünüyoruz Allah nasip ederse."

Avusturya'da 1 yıl beklediği özel eğitimi Türkiye'de 1 ayda aldı
Avusturya'da 1 yıl beklediği özel eğitimi Türkiye'de 1 ayda aldı
Avusturya'da 1 yıl beklediği özel eğitimi Türkiye'de 1 ayda aldı
Avusturya'da 1 yıl beklediği özel eğitimi Türkiye'de 1 ayda aldı

Avusturya, Başiskele, Türkiye, Nisan, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Avusturya'da 1 yıl beklediği özel eğitimi Türkiye'de 1 ayda aldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

2 çocuk babası müzisyen maddi sıkıntıya dayanamadı! Sobadan kovayı çıkartıp odada bekleyerek intihar etti Beşiktaş ile anlaşan futbolcu Bilal Ceylan, Eskişehirspor'a veda etti Sunucu bile kulaklarına inanamadı! DEVA Partili başkandan canlı yayında skandal küfür Hande Erçel'in dişlerinden yaptırmak isteyen ünlü modacının başına gelmeyen kalmadı Boş aracı görenler telefona sarıldı! İntihar eden polisin cansız bedeni ağaçlık alanda bulundu Başakşehir'de tartıştığı kadını zorla otomobile bindirmek isteyen kişiye çevredekiler engel oldu Meteoroloji'den "İstanbul'da 1987'de olduğu gibi 1 metre kar yağacak" söylentilerine yanıt: O kış bu kış değil Jigolo çetesine operasyonda adaylarla yapılan görüşmelerde kullanılan not ortaya çıktı
Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'den Kemal Ademi'yi istiyor Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'den Kemal Ademi'yi istiyor         
14:57
Almanya'da mRNA aşısından hayatını kaybeden yaşlılardan birinin son sözleri ortaya çıktı: Cildim griye döndü Almanya'da mRNA aşısından hayatını kaybeden yaşlılardan birinin son sözleri ortaya çıktı: Cildim griye döndü         
13:54
Göztepe, eski golcüsü Adis Jahovic ile anlaşma sağladı Göztepe, eski golcüsü Adis Jahovic ile anlaşma sağladı         
13:37
PKK'da çözülme devam ediyor! Karayılan'dan PKK'da çözülme devam ediyor! Karayılan'dan "Kaçanları vurun talimatı"         
12:57
Hollanda'daki korona protestolarında kan donduran görüntü: Polisin tazyikli suyla vurduğu kadının kafatası çatladı Hollanda'daki korona protestolarında kan donduran görüntü: Polisin tazyikli suyla vurduğu kadının kafatası çatladı         
11:32
Dondurucu soğuğa aldırış etmeden 40 derece sıcaklıktaki 'doğal jakuzide' eğleniyorlar Dondurucu soğuğa aldırış etmeden 40 derece sıcaklıktaki 'doğal jakuzide' eğleniyorlar         
10:28
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: Kısıtlamaların kaldırılması için 2'nci doz aşılamanın tamamlanması gerek Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: Kısıtlamaların kaldırılması için 2'nci doz aşılamanın tamamlanması gerek         
10:01
CHP'li ismin iddiaları Ankara kulislerini hareketlendirdi: Ana muhalefeti kaybedebiliriz CHP'li ismin iddiaları Ankara kulislerini hareketlendirdi: Ana muhalefeti kaybedebiliriz         
09:18
Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına geliyor! Meteoroloji saat verip bölge bölge uyardı Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına geliyor! Meteoroloji saat verip bölge bölge uyardı         
07:57
Sosyal medya ile ilgili yeni düzenleme yolda: Hakaret eden ve kişilik haklarına saldıranlara hapis cezası geliyor Sosyal medya ile ilgili yeni düzenleme yolda: Hakaret eden ve kişilik haklarına saldıranlara hapis cezası geliyor         
07:54
İbo Show'da Ali Sunal ve Bülent Serttaş'ın oryantal Didem'e bakmamaya çalıştığı anlar çok konuşuldu İbo Show'da Ali Sunal ve Bülent Serttaş'ın oryantal Didem'e bakmamaya çalıştığı anlar çok konuşuldu         
00:34
Duş almak için girdiği banyodan cansız bedeni çıktı Duş almak için girdiği banyodan cansız bedeni çıktı         
00:13
100 kişinin katıldığı eş değiştirme partisini polis bastı 100 kişinin katıldığı eş değiştirme partisini polis bastı         
15:48
Ünlü sunucu dört büyük marketin yumurtadaki fiyat oyununu canlı yayında deşifre etti Ünlü sunucu dört büyük marketin yumurtadaki fiyat oyununu canlı yayında deşifre etti         
15:39
Eski eşinin oğluyla aşk yaşamaya başlayan fenomen, bebek sevinci yaşıyor Eski eşinin oğluyla aşk yaşamaya başlayan fenomen, bebek sevinci yaşıyor         
12:10
5 milyon TL teklif ettiler yine de satmadı! Eski komando koronadan böyle korunuyor 5 milyon TL teklif ettiler yine de satmadı! Eski komando koronadan böyle korunuyor         
10:42
Fuhuş operasyonunda yakalanan kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Ofisin arkasında tecavüz etti Fuhuş operasyonunda yakalanan kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Ofisin arkasında tecavüz etti         
09:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2021 15:05:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Avusturya'da 1 yıl beklediği özel eğitimi Türkiye'de 1 ayda aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei