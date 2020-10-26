Avusturya'da 10 ayda 19 kadın cinayeti - Son Dakika

Avusturya'da korona virüs ile mücadelenin yanı sıra 10 ay içerisinde 19 kadın hayatını kaybetti.

Avusturya'da kadına yönelik cinayetler de son istatistiki verilere paylaşıldı. Avusturya Federal Kriminal Polis Ofisi (Bundeskriminalamt) tarafından paylaşılan verilere göre ülkede, 2018 yılında 41 kadın cinayete kurban gitti. 2019'da suç istatistiklerine göre, 39 kadın cinayeti işlenirken, genellikle kurbanlar birlikte yaşadıkları partnerleri, sevgilisi, eşi, eski eşleri veya aile üyeleri tarafından öldürüldü. Ocak ayından 12 Ekim 2020 tarihine kadar ise 19 kadın cinayeti işlendi. Avusturya Federal Kriminal Polis Ofisi (Bundeskriminalamt) verileri cinayetlerin kesici ve patlayıcı suç unsurlarıyla gerçekleştirildiğini bildiriyor.

Avusturya'da korona virüsten 245 kadın öldü

Avusturya'da 25 Ekim'de kaydedilen son verilere göre 2 milyon 88 bin 359 test yapıldı. Ülke genelinde 80 bin 811 vak'a sayısı kaydedilirken 979 kişi hayatını kaybetti. Ülkede 57 bin 858 hasta iyileşirken 174'ü yoğun bakım olmak üzere 1 bin 225 kişiye hastaneye kaldırıldı. Avusturya'da son 24 saatte 2 bin 782 pozitif vak'a, korona virüs kaynaklı 14 can kaybı yaşandı.

Avusturya'da korona virüs salgınında hayatını kaybeden 979 kişinin 245'inin kadın olduğu öğrenildi. - VİYANA