Avusturya'da 11 hafta sonra camilerde ilk Cuma namazı - Son Dakika

Avusturya'da 11 hafta sonra camilerde ilk Cuma namazı

Avusturya'da koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle toplu ibadetlere kapanan camiler yeniden cemaatle buluştu.

Avusturya'da 11 hafta sonra camilerde ilk Cuma namazı, System.String[]

Avusturya'da koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle toplu ibadetlere kapanan camiler yeniden cemaatle buluştu.

Avusturya hükümetinin hayata geçirdiği normalleşme adımları kapsamında 15 Mayıs'ta ibadethanelerin açılmasının ardından, ara verilen Cuma namazları da kılınmaya başlandı. Avusturya İslam Toplumu (İGGÖ) tarafından yapılan açıklamanın ardından Avusturya'daki camiler 11 hafta sonra ilk kez Cuma namazı için kapılarını cemaate açtı. Başkent Viyana'daki Avrupa Türk İslam Kültür Dernekleri Birliği  (ATİB) Merkez Camii'nde de fiziksel mesafe kurallarıyla kılınan ilk Cuma namazında, cami girişlerinde dezenfektan bulundurulurken, abdesthaneler kapalı tutuldu. Vatandaşlar namaza kendi seccadeleri ile gelerek Cuma namazlarını kıldılar.

"11 HAFTALIK HASRETİN BİTMESİNDEN MUTLUYUZ"

Viyana Din Hizmetleri Müşaviri İbrahim Yazar namaz öncesi Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, 11 haftadan sonra yeniden cami cemaatiyle buluşmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi. Koronavirüs salgını nedeniyle camilerin 13 Mart'ta ibadetlere kapandığını hatırlatan Yazar şunları ifade etti :  "Avusturya genelinde 5 vakit namaz ve Cuma namazları olmak üzere camilerimiz kapanmıştı. Dolayısıyla 11 hafta hakikaten uzun bir süre, ramazan ayını da buruk geçirdik. Bugün inşallah Cuma namazıyla camilerimizin neşesi, cemaatimizin huzuru yine inşallah zirve yapacak. Tabii c bunlar yine belli tedbirler içerisinde gerçekleştirilecek. İlk olarak 15 Mayıs'ta camilerimiz 3 vakit ibadete açıldı. Ramazan ayı içerisinde; sabah, öğle ve ikindi namazlarıyla başladık."

"HİJYENE ÇOK DİKKAT EDİYORUZ"

Fiziksel mesafe ile Cuma namazlarının kılınacağını da dile getiren Yazar,  "Tedbirler biraz daha gevşetildi aslında 10 metrekareye bir iken şuan 1 metre arayla namaz kılabileceğiz.  Bu da camilerimizde biraz daha cemaati alabilmiş oluyoruz. Cemaatimizin seccadelerini serebilecekleri yerleri işaretledik. Bununla ilgili tedbirler alındı. Mutlaka cemaatimiz kendi seccadesini getirmesi gerekiyor. Eğer unutursa lütfen anlayışla karşılasın, içeri alınması mümkün olmayacak. İkincisi abdestiyle gelecek, evinde abdestini alacak. Çünkü burada abdesthaneler tuvaletler kullanılmayacak. Bu tabi sadece Avusturya'da değil, Türkiye'de de bu böyle, Almanya'da da dünyanın pek çok yerinde Müslümanların almış olduğu tedbirlerden birisi. Çünkü damlacık yoluyla bulaşan bir hastalık olduğu için abdest konusunda da dikkat etmek zorundayız. Girişte ellerimizi dezenfekte edeceğiz ama en önemlisi giriş, merdiven ve ayakkabılık dediğimiz kısımlarda mutlaka sosyal mesafeye dikkat edeceğiz. Yani 1 metre mutlaka mesafemizi korumamız gerekir. Onun için acele etmeyelim. Girişte ve özellikle çıkışlarda, namazımız kıldıktan sonraki tahliye dediğimiz namaz akabinde ki çıkışta acele etmeyelim ve sosyal mesafeyi koruyarak inşallah bu şekilde ibadetlerimizi yerine getirelim."

"ÇOK ŞÜKÜR CUMA NAMAZINI EDA ETTİK"

Cuma namazlarında vatandaşların cami içinde kalma sürelerini kısaltmak için de tedbirlerin alındığını belirten Yazar, "Cuma namazlarımızda vaaz olmayacak ve yine hutbe kısa tutulacak. Cuma namazında Avusturya genelinde ATİB camilerinde de Zühre Ahir namazı ve vaktin sünneti olarak bilinen namazlar kılınmayacak. Yani ilk sünnet kılınacak, hutbe okunacak, 2 rekat cumanın farzı akabinde 4 rekat son sünnet, tesbihat ve dua ile namaz tamamlanmış olacak ki burada tolu halde, kalabalık halde en kısa sürede ibadetimizi tamamlamayı amaçlıyoruz." diye konuştu. Cuma namazına gelen vatandaşlar camiye duydukları özlemlerini dile getirdiler. Viyana'da yaşayan İbrahim Mutuş, koronavirüs nedeniyle 3 aydır camiye gelemediğini ve Cuma namazını kılamadığını belirterek, "Ramazan ayında teravih namazlarını da kılamadık. Biraz tuhaf oldu bence. Allah'a şükürler olsun ki bugün cumayı eda ettik. İnşallah bundan sonra da devam eder. Cenab-ı Allah'tan dilerim. Sabrın sonu selamettir. İlla ki sabretmemiz lazım ki bu beladan kurtulmak için tekbirlerimiz devam ettirmememiz lazım" dedi.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.05.2020 05:50 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Avusturya'da 11 hafta sonra camilerde ilk Cuma namazı - Son Dakika

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