Avusturya'da 11 hafta sonra cuma namazı kılındı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan tedbirlerin kademeli olarak gevşetildiği Avusturya'da 11 haftanın ardından cuma namazı kılındı.

Uzun bir aradan sonra yeniden cuma namazı kılan Müslümanların yoğun ilgi gösterdiği camilerde bir metre sosyal mesafe, kişisel seccade ve maske kuralına dikkat edildi.

Viyana İslam Merkezi imamlarından Salim Mujkanovic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 11 haftanın ardından cuma namazı kılabildikleri için çok mutlu olduklarını ifade etti.

Müslümanların cuma sevinci

Mujkanovic, "Allah'a şükürler olsun, bugün cuma namazını kılabildik. İnsanların yüzlerinden mutlulukları okunabiliyor. Uzun zamandır camilerden uzak kalan cemaatin gözlerindeki sevinci görmek bizleri hem mutlu etti hem de bir kez daha şükretmemize neden oldu." diye konuştu.

Cemaatin tedbirlere sıkı şekilde uyduğunun altını çizen Mujkanovic, alınan güvenlik önlemleri için emniyet güçlerine de teşekkür etti.

Tedbirlerin gevşetilmesi kapsamında otel ve yüzme havuzlarının yeniden hizmete başladığı ülkede, en fazla 100 kişilik gösteri ve toplantılara da izin verildi.

Ülkede salgına yönelik alınan tedbirlerin gevşetilmesine 14 Nisan'da 400 metrekarenin altındaki işletmelerin açılmasıyla başlanmış, daha sonra 2 Mayıs'ta kuaför ve alışveriş merkezleri hizmete girmişti.

Salgınla mücadelenin başarılı ilerlediği Avusturya'da 15 Mayıs'ta restoran, ibadethane ve okullar da faaliyete başlamıştı.

Avusturya'da virüs bulaşan kişi sayısı 16 bin 655'e, ölü sayısı 668'e ulaştı.