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Avusturya'da 20 günlük kapanmanın ardından alışveriş yerleri yeniden açıldı - Son Dakika

Avusturya'da 20 günlük kapanmanın ardından alışveriş yerleri yeniden açıldı

13.12.2021 15:25

Avusturya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları kapsamında aşı yaptırmış veya hastalığı geçirmiş kişileri de kapsayan 20 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından iş yerleri, alışveriş ve kişisel bakım merkezleri yeniden kapılarını açtı.

Avusturya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları kapsamında aşı yaptırmış veya hastalığı geçirmiş kişileri de kapsayan 20 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından iş yerleri, alışveriş ve kişisel bakım merkezleri yeniden kapılarını açtı.

Ülkede 20 gün süren sokağa çıkma kısıtlaması aşı yaptırmış ve hastalığı geçirmişler için sona erdi, aşı yaptırmamışlar içinse devam edecek.

Federal düzeyde alınan açılma kararı doğrultusunda alışveriş, kişisel sağlık merkezleri, iş yerleri, restoran ve oteller belirli kurallara uymak koşuluyla yeniden hizmete girdi.

Ancak Viyana ve Yukarı Avusturya eyaletlerinde restoran ve otel işletmeleri yaklaşık bir hafta sonra hizmet vermeye başlayacak.

Buna göre, ülkede kapalı alanların tamamında FFP2 maske zorunluluğu uygulanacak. Alışveriş, yeme içme, kültürel ve sportif etkinliklerde aşı veya hastalığı geçirmiş olma şartı aranacak.

Gece hizmet veren eğlence merkezleri kapalı tutulacak, restoranlar 23.00'e kadar hizmet verebilecek.

Kapalı alanlarda en fazla 25, açık mekanlarda ise 300 kişinin toplanmasına izin verilirken, başkent Viyana'da bu tür etkinliklere katılmak için aşıya ek olarak PCR testi de yaptırmış olmak gerekiyor.

Avusturya'da son 24 saatte 4 bin 170 yeni vaka görülürken, toplam vaka sayısı 1 milyon 232 bin 204'e yükseldi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 56 artışla 13 bin 218'e çıktı.???????

Avusturya'da 20 günlük kapanmanın ardından alışveriş yerleri yeniden açıldı
Avusturya'da 20 günlük kapanmanın ardından alışveriş yerleri yeniden açıldı
Avusturya'da 20 günlük kapanmanın ardından alışveriş yerleri yeniden açıldı
Avusturya'da 20 günlük kapanmanın ardından alışveriş yerleri yeniden açıldı

Avusturya, Viyana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avusturya'da 20 günlük kapanmanın ardından alışveriş yerleri yeniden açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avusturya'da 20 günlük kapanmanın ardından alışveriş yerleri yeniden açıldı - Son Dakika
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