Avusturya'da 3 Alman Kayakçı Çığ Altında Kaldı

Almanya'nın Svabya bölgesinde çığ düşmesi sonucu 3 kayakçı hayatını kaybetti.

Almanya'nın Svabya bölgesinde çığ düşmesi sonucu 3 kayakçı hayatını kaybetti.



Avusturya-Almanya sınırına yakın Svabya bölgesindeki Lech kasabasında kayak yapan 4 Alman vatandaş çığ altında kaldı. Lech polisi, arama ve kurtarma ekiplerinin cep telefonlarından aldıkları sinyal sayesinde kayakçıların cansız bedenlerine ulaşıldığını açıkladı. Alman polisi, çığ altında kalan 32, 36 ve 57 yaşındaki kayakçıların hayatını kaybettiğini, 28 yaşındaki diğer kayakçının ise kayıp olduğunu bildirdi. Kurtarma ekipleri dördüncü kayakçıya ulaşabilmek için çalışıldığını ancak ikinci bir çığ tehlikesi nedeniyle çalışmanın ağır ilerlediğini belirtti.



Çığ Komisyonu, daha önce Lech kasabasında kar kalınlığının bir metreyi aştığını ve 2 bin metre yükseklikte çığ tehlikesi oluşabileceğini duyurmuştu. Öte yandan Alman grubun kayağa yasaklanan bir bölgede kayak yaptıkları da öğrenildi.



Avusturya ve Almanya'da son bir hafta içinde çığ altında kalarak hayatlarını kaybeden kayakçıların sayısı 15'i buldu. Meteoroloji uzmanları, yoğun kar yağışı ve ardından yağan yağmurla karın ağırlaştığını bu nedenle de sık sık çığ düşmesi meydana geldiğini belirtti. - FRANKFURT

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