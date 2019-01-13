Son Dakika Haberleri: Avusturya'da 3 Alman Kayakçı Çığ Altında Kaldı

Avusturya'da 3 Alman Kayakçı Çığ Altında Kaldı

5 dakika önce

Almanya'nın Svabya bölgesinde çığ düşmesi sonucu 3 kayakçı hayatını kaybetti.

Avusturya'da 3 Alman Kayakçı Çığ Altında Kaldı, System.String[]
Almanya'nın Svabya bölgesinde çığ düşmesi sonucu 3 kayakçı hayatını kaybetti.

Avusturya-Almanya sınırına yakın Svabya bölgesindeki Lech kasabasında kayak yapan 4 Alman vatandaş çığ altında kaldı. Lech polisi, arama ve kurtarma ekiplerinin cep telefonlarından aldıkları sinyal sayesinde kayakçıların cansız bedenlerine ulaşıldığını açıkladı. Alman polisi, çığ altında kalan 32, 36 ve 57 yaşındaki kayakçıların hayatını kaybettiğini, 28 yaşındaki diğer kayakçının ise kayıp olduğunu bildirdi. Kurtarma ekipleri dördüncü kayakçıya ulaşabilmek için çalışıldığını ancak ikinci bir çığ tehlikesi nedeniyle çalışmanın ağır ilerlediğini belirtti.

Çığ Komisyonu, daha önce Lech kasabasında kar kalınlığının bir metreyi aştığını ve 2 bin metre yükseklikte çığ tehlikesi oluşabileceğini duyurmuştu. Öte yandan Alman grubun kayağa yasaklanan bir bölgede kayak yaptıkları da öğrenildi.

Avusturya ve Almanya'da son bir hafta içinde çığ altında kalarak hayatlarını kaybeden kayakçıların sayısı 15'i buldu. Meteoroloji uzmanları, yoğun kar yağışı ve ardından yağan yağmurla karın ağırlaştığını bu nedenle de sık sık çığ düşmesi meydana geldiğini belirtti. - FRANKFURT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 01:21 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kariyerini Almanya'nın Leipzig Takımında Sürdüren Atınç Nukan: Burada Mutluyum AK Parti Edirne İlçe Belediye Başkanı Adayları Belli Oldu

Galatasaray, Hazırlık Maçında Leipzig ile 1-1 Berabere Kaldı İlber Ortaylı'dan Canlı Yayında Suriyeli Çıkışı: Haddinizi Bilin!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2019 13:26:47. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avusturya'da 3 Alman Kayakçı Çığ Altında Kaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]