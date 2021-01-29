Avusturya'da 3 sığınmacı öğrencinin tepkilere rağmen sınır dışı edilmesi koalisyon hükümetinde gerginlik yarattı - Son Dakika

Avusturya'da 3 sığınmacı öğrencinin tepkilere rağmen sınır dışı edilmesi koalisyon hükümetinde gerginlik yarattı

29.01.2021 15:59
Avusturya'da 3 sığınmacı öğrencinin tepkilere rağmen sınır dışı edilmesi koalisyon hükümetinde gerginlik yarattı, System.String[]

Avusturya'da ikisi Gürcistan biri Ermenistan asıllı 3 öğrenci ve ailesinin uzun yıllar süren iltica başvurularının reddedilmesi nedeniyle sınır dışı edilmeleri koalisyon hükümetinde gerginlik yarattı.

Avusturya'da ikisi Gürcistan biri Ermenistan asıllı 3 öğrenci ve ailesinin uzun yıllar süren iltica başvurularının reddedilmesi nedeniyle sınır dışı edilmeleri koalisyon hükümetinde gerginlik yarattı.

Başta Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen olmak üzere çok sayıda siyasetçi, sanatçı ve sivil toplum kuruluşu olaya sert tepki gösterdi.

Avusturya doğumlu 12 yaşlarında 3 ortaokul öğrencisinin sınır dışı edilmemesi için yürütülen yoğun kampanyalara rağmen ülkeden gönderilmesine tepki gösteren Cumhurbaşkanı Van der Bellen, çocuklar söz konusu olduğunda daha insani bir yola başvurulması gerektiğini söyledi.

Van der Bellen, çocukların polisin müdahalesiyle sınır dışı edilmelerinin kendisini "derinden etkilediğini" vurgulayarak, "Yaşadığımız ülkede bu işin (çocukların sınır dışı edilmesi) bu şekilde yapılmasının zorunlu olduğuna inanamıyorum, inanmak istemiyorum." dedi.

Yasaların herkes için geçerli olduğunu belirten Van der Bellen, çocukların sınıf arkadaşları ve öğretmenleri başta olmak üzere çok sayıda siyasetçi, gazeteci, sanatçının sınır dışı edilmelerine tepki gösterdiğini dile getirdi ve çocuklara öncelik verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Hükümette gerginlik

Sınır dışı olayı, Başbakan Sebastian Kurz'un başında bulunduğu merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ve Yeşiller Partisi koalisyon hükümetinde gerginliğe neden oldu.

Başbakan Yardımcısı ve Yeşiller Partisi lideri Werner Kogler, çocukların polis zoruyla gönderilmelerine tepki göstererek, "Avusturya'da doğmuş büyümüş ve iyi uyum sağlamış çocukların zorla sınır dışı edilmelerini gerektiren yasal bir yükümlülük bulunmuyor." görüşünü paylaştı.

Kogler, çocukların güven içinde olmalarını sağlamanın en temel siyasi yükümlülük olduğunu belirterek, polis zoruyla sınır dışı edilen çocukların temel insani haklara sahip olmaları gerektiğini vurguladı.

Avusturya'da doğmuş ve uzun yıllar yaşamış insanların sınır dışı edilmelerini önleyici bir düzenlemenin yapılması için çalışacaklarını kaydeden Kogler, yürürlükte olan düzenlemenin değiştirilmesi amacıyla meclis çoğunluğuna ulaşmak için çaba sarf edeceklerini kaydetti.

Muhalefetten tepki

Ana muhalefet Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) Genel Başkanı Pamela Rendi-Wagner de "İyi uyum sağlamış çocukların yaşadıkları ortamdan kopartılarak yabancı bir ülkeye gönderilmeleri bir anne olarak beni dehşete düşürdü." ifadesini kullandı.

Çok sayıda sanatçı da olaya tepki gösterdi

Aralarında piyanist Elfriede Jelinek, yazar Michael Köhlmeier ve tiyatro sanatçısı Lukas Resetarits'in de bulunduğu bir grup sanatçı, kaleme aldıkları ortak metinde, hükümetin tutumu "iki yüzlü" bulunarak, çocukların sınır dışı edilmesi "insana değer verilmediğinin" açık göstergesi olarak yorumlandı.

Sanatçılar, bu durumun bir daha yaşanmaması için gerekli yasal düzenlemenin yapılması talebinde bulundu.

Öte yandan, sivil toplum kuruluşu SOS Mitmensch de Avusturya'da doğan çocukların doğrudan ülke vatandaşı olmaları için kampanya başlattı.

İktidarın büyük ortağı ÖVP'den İçişleri Bakanı Karl Nehammer ise çocukların sınır dışı edilmesini savunarak, polislerin mahkemenin aldığı kararı uyguladığını söyledi.

Çocukların sınır dışı edilmesi

Avusturya'da mahkeme, 3 ortaokul öğrencisi ve ailelerinin uzun yıllar süren iltica başvurularını reddetmiş, sınır dışı edilmeleri yönünde karar almıştı. Söz konusu çocukların sınıf arkadaşları ve öğretmenleri çeşitli protestolar düzenlemiş, bu duruma kayıtsız kalmayan çok sayıda gazeteci, sanatçı ve siyasetçi de onlara destek olmuştu.

Bir grup, dün, çocukların aileleriyle sınır dışı edilmek üzere polis merkezine getirilmesini protesto etmişti. Polis göstericileri zor kullanarak dağıtmış ve 3 aileyi sınır dışı etmişti.

Ermenistan, Gürcistan, Koalisyon, Avusturya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avusturya'da 3 sığınmacı öğrencinin tepkilere rağmen sınır dışı edilmesi koalisyon hükümetinde gerginlik yarattı - Son Dakika


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