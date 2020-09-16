Avusturya'da 38 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Avusturya'nın Aşağı Avusturya eyaletine bağlı Bruck an der Leitha kasabası yakınlarında ülkeye giriş yapan 43 düzensiz göçmenin 38'i yakalandı.

Aşağı Avusturya Eyalet Polisinin yaptığı yazılı açıklamada, bir kamyonun kapalı kasasında yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan düzensiz göçmenlerin Bruck an der Leitha otoyolunda tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, göçmenlerin aracın dorsesinden çıkarak arazide kaçmaya çalıştıkları, polisin geniş çaplı operasyonu sonucunda 6'sı çocuk 38 kişinin yakalandığı, 5 kişinin ise arandığı bilgisi paylaşıldı.

Yakalanan kişilerin sağlık kontrollerinin ardından yabancılar polisine sevk edildiği belirtilen açıklamada, kapalı bölmede uzun süre seyahat eden bazı göçmenlerin oksijen yetersizliği nedeniyle sağlık sorunları yaşadığı kaydedildi. Yakalanan kişilerin Suriye, Irak ve Türkiye uyruklu olduğu bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan göçmenleri getirdiği tahmin edilen 51 yaşında bir kişinin de insan kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alındığı kaydedildi.

Sığınmacı hareketliliğinin yaşandığı 2015'te Avusturya'nın Burgenland eyaletine bağlı Parndorf kasabası yakınlarındaki A4 otoyolunda terkedilmiş şekilde bulunan bir kamyonun içinde 71 sığınmacının ceseti bulunmuştu.