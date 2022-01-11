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Avusturya'da 600 polisten iktidara "aşı zorunluluğuna karşı" mektup - Son Dakika

Avusturya'da 600 polisten iktidara "aşı zorunluluğuna karşı" mektup

11.01.2022 17:13
Avusturya'da 600 polisten iktidara "aşı zorunluluğuna karşı" mektup

Avusturya polis teşkilatının çeşitli kademelerinden 600 polis, şubatta uygulanması planlanan Kovid-19 aşı zorunluluğunun yürürlüğe girmemesi yönünde talepte bulundu.

Avusturya polis teşkilatının çeşitli kademelerinden 600 polis, şubatta uygulanması planlanan Kovid-19 aşı zorunluluğunun yürürlüğe girmemesi yönünde talepte bulundu.

Ülkenin farklı bölgelerinden 600 polis, İçişleri Bakanı Gerhard Karner'e yönelik kaleme aldıkları aşı zorunluluğu karşıtı mektubu kamuoyuyla paylaştı.

Mektupta, polislerin herhangi bir siyasi görüşe bağlı olmadıkları, temel hak ve özgürlükleri göz önünde bulundurarak söz konusu metni kaleme aldıkları kaydedildi.

Aşılı-aşısız tartışmasının toplumda olduğu gibi polis teşkilatı içinde de ciddi sorunlara yol açtığına, aşısızların teşkilatta bir tür ayrımcılığa maruz kaldıklarına işaret edilen mektupta, son aylarda çalışanlara yönelik yürürlüğe giren; aşı, hastalığı geçirmiş olma ve test zorunluluğunun sürdürülebilir olmadığı, bu nedenle ya tamamen kaldırılması ya da sadece test şartına indirgenmesi istendi.

"Aşı zorunluluğu gelmesin"

Mektupta olası bir aşı zorunluluğunun orantılı bir karar olmadığı, kişilerin aşı olup olmama hususunda kendilerinin karar vermesi gerektiği vurgulandı.

"Belirli mesleklere yönelik ya da ülke genelinde dolaylı ya da doğrudan bir aşı zorunluluğunun yürürlüğe girmemesinden yanayız." ifadelerine yer verilen mektupta, aşı zorunluluğu nedeniyle birçok polisin mesleğini bırakabileceğine dikkat çekildi.

"Kovid-19 önlemleri karşıtı gösteriler barışçıl"

Emniyet güçlerinin asıl olarak görevlerine odaklanmak istediği vurgulanan mektupta, "Bizler halkın dostu ve yardımcısı olarak yanlarında olmak istiyoruz. Siyasete yönelik memnuniyetsizlikten ötürü düzenlenen barışçıl gösterilerde vatandaşın karşısında bir tehdit olarak durmak istemiyoruz." değerlendirmesine yer verildi.

Avusturya'da 40 binin üzerinde göstericinin katılımıyla cumartesi düzenlenen Kovid-19 önlemleri karşıtı gösteride, aşırı sağcı gruplarla polis arasında arbede yaşanmıştı.

İktidardaki merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ve Yeşiller Partisi koalisyon hükümeti, şubatta ülke genelinde aşı zorunluluğunu hayata geçirmeye hazırlanıyor.

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Togo Cumhuriyeti, Avusturya, Polis, Aşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avusturya'da 600 polisten iktidara 'aşı zorunluluğuna karşı' mektup - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avusturya'da 600 polisten iktidara "aşı zorunluluğuna karşı" mektup - Son Dakika
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