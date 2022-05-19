Avusturya'da anaokulu öğrencilerine başörtüsü yasağı kaldırılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Avusturya'da anaokulu öğrencilerine başörtüsü yasağı kaldırılıyor

19.05.2022 18:11
Avusturya'da anaokulu öğrencilerine başörtüsü yasağı kaldırılıyor

Avusturya'da anaokullarındaki öğrencilere yönelik yaklaşık 3 yıldır uygulanan başörtüsü yasağının yürürlükten kaldırılması kararlaştırıldı.

Avusturya'da anaokullarındaki öğrencilere yönelik yaklaşık 3 yıldır uygulanan başörtüsü yasağının yürürlükten kaldırılması kararlaştırıldı.

Avusturya'nın kamu yayıncı kuruluşu ORF, Başbakanlığa dayandırdığı haberinde, eyaletler ve federal yönetim arasında ülkedeki bütün anaokullarında 5 yıl süresince uygulanacak düzenlemelere ilişkin uzlaşı sağlandığını kaydetti.

Haberde, eyaletler ve federal yönetim arasında tartışmaya neden olan, anaokulu öğrencilerine yönelik yaklaşık 3 yıldır uygulanan başörtüsü yasağının sonlandırılması hususunda tarafların anlaştığı aktarıldı.

Kasım 2018'de dönemin aşırı sağcı iktidarı tarafından yürürlüğe sokulan anaokulu öğrencilerine yönelik başörtüsü yasağının ağustosta sona ereceği belirtilirken, eyaletler ve federal yönetim arasında belirlenen yeni anaokulu düzenlemesinin yarın kamuoyuyla paylaşılacağı da ifade edildi.

Eyalet yöneticilerinin anaokullarında başörtüsü takan öğrencilerin bulunmaması ve söz konusu düzenlemenin anayasayla bağdaşmaması nedeniyle uygulamanın kaldırılması talebinde bulunduğu, federal yönetimin de bu isteği kabul ettiği bildirildi.

Avusturya'da başında dönemin Başbakanı Sebastian Kurz'un bulunduğu merkez sağ Halk Partisi (ÖVP) ve aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) iktidarı tarafından anaokulu ve ilkokullarda başörtüsü yasaklanmıştı.

Avusturya Anayasa Mahkemesi, aralık 2020'de ilkokullarda uygulanan başörtüsü yasağının anayasaya aykırı olduğuna hükmetmişti.

YORUMLAR
500
Arınç, 19 Mayıs'ta gençlere vurgu yaptı: Gençlerin hem bugüne hem de geleceğe güvenle bakamamasının ardında yatan en temel neden işsizliktir Arınç, 19 Mayıs'ta gençlere vurgu yaptı: Gençlerin hem bugüne hem de geleceğe güvenle bakamamasının ardında yatan en temel neden işsizliktir Fransa'da bazı acil servisler, personel yetersizliğinden hizmet veremiyor Fransa'da bazı acil servisler, personel yetersizliğinden hizmet veremiyor
Kaynak: AA

Avusturya Devlet Televizyonu, baş örtüsü, Avusturya, Kamu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avusturya'da anaokulu öğrencilerine başörtüsü yasağı kaldırılıyor - Son Dakika


Son Dakika
18:07 İsveç ve Finlandiya liderleri Beyaz Saray'da! ABD Başkanı Biden: İki ülke de NATO'nun tüm şartlarını karşılıyor, üyeliklerini destekliyoruz
17:45 Meslekten 15 günlüğüne men edilmişti! AYM'den Canan Karatay kararı
17:41 AK Parti kurucularından Albayrak'tan yargıya uyarı: Bugün SADAT'ı tanımayan yarın sizi de tanımaz.
17:06 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den İsveç ve Finlandiya açıklaması: Fikir ayrılıklarına çözüm buluruz
16:42 Zelenski'den Vışıvanka Günü'ne özel kostüm: Savaşın başından beri giydiği tişörtünü çıkardı, gömlek giydi
16:40 Survivor All Star'da ikiz kardeşi elenen Sema'dan intikam yemini: Burunlarından fitil fitil getireceğim!
16:39 Finlandiya Başbakanı Marin'den "Türkiye ile masaya oturmalıyız" mesajı
16:28 Feci ölüm: Oturduğu mermer kırılınca kafa üstü 3 metre aşağıya düştü
16:02 Cüneyt Çakır, Dünya Kupası'nda yok
15:49 Cannes Film Festivali'ne Meryem Uzerli'nin özel tasarım kıyafeti damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 18:18:38. #1.13#
SON DAKİKA: Avusturya'da anaokulu öğrencilerine başörtüsü yasağı kaldırılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement