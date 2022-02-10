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Avusturya'da aşı karşıtı araçlı protesto eylemine polis engeli - Son Dakika

Avusturya'da aşı karşıtı araçlı protesto eylemine polis engeli

10.02.2022 19:30
Avusturya'da aşı karşıtı araçlı protesto eylemine polis engeli

Avusturya'nın başkenti Viyana'da aşı karşıtları tarafından yarın yapılması planlanan araçlı protesto, gürültü ve çevre kirliği gerekçe gösterilerek polis tarafından yasaklandı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da aşı karşıtları tarafından yarın yapılması planlanan araçlı protesto, gürültü ve çevre kirliği gerekçe gösterilerek polis tarafından yasaklandı.

Viyana Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, aşı karşıtlarının kentin önemli caddelerinde çok sayıda araçtan oluşan konvoyla gösteri yapma talebinin toplantı yasasının çeşitli maddeleriyle çelişmesi nedeniyle yasaklandığı duyuruldu.

Açıklamada, trafiğin yoğun olduğu bir zaman diliminde gerçekleştirilmek istenilen eylemin trafiği "felç edeceği", kentte ciddi bir trafik kaosuna yol açacağı kaydedildi.

Eylem süresince göstericilerin hoparlör ve kornalarını kullanmak suretiyle yapacakları yüksek sesin yoğun bir gürültü kirliliğine neden olacağı, bununla beraber araçların yol açacağı karbon emisyonunun da çevre kirliliğine sebebiyet vereceği vurgulandı.

Açıklamada bu tür bir eyleme, toplum sağlığı ve huzuruna vereceği zararlar göz önünde bulundurularak izin verilmediği bildirildi.

Kanada'da aşı karşıtı kamyoncuların yaptığı eylemlerin bir benzerini Avusturya'da yapmak isteyen protestocular, geçen hafta yürürlüğe giren aşı zorunluluğunun kaldırılmasını talep ediyor.

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Avusturya, Protesto, Viyana, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avusturya'da aşı karşıtı araçlı protesto eylemine polis engeli - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avusturya'da aşı karşıtı araçlı protesto eylemine polis engeli - Son Dakika
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