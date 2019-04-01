Son Dakika Haberleri: Avusturya'da Aşırı Sağ Koalisyonda Çatlak

Avusturya'da Aşırı Sağ Koalisyonda Çatlak

17 dakika önce

Avusturya'da Başbakan Sebastian Kurz, koalisyon ortağı aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) ile "Kimlikçiler Hareketi" arasındaki ilişki iddialarına sert tepki göstererek, "Kimlikçilerle bulanık ilişkiye müsamaha göstermem. FPÖ'den kesin bir tutum sergilemesini bekliyorum.

Avusturya'da Aşırı Sağ Koalisyonda Çatlak, System.String[]
Avusturya'da Başbakan Sebastian Kurz, koalisyon ortağı aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) ile "Kimlikçiler Hareketi" arasındaki ilişki iddialarına sert tepki göstererek, "Kimlikçilerle bulanık ilişkiye müsamaha göstermem. FPÖ'den kesin bir tutum sergilemesini bekliyorum." dedi.

Irkçı, mülteci ve Müslüman karşıtı "Kimlikçiler Hareketi" ile FPÖ'lü bazı siyasiler arasında ilişki olduğuna dair iddialara sosyal paylaşım platformu twitter'daki hesabından tepki gösteren Başbakan Kurz, koalisyon ortağından aşırıcı grupla arasına mesafe koyması çağrısında bulundu.


Kurz, "Kimlikçilerle bulanık ilişkiye müsamahama göstermem. FPÖ'den kesin bir tutum sergilemesini bekliyorum. Eğer bağlantılar varsa müdahil olmalı ve her türlü ilişkiyi kesmeli. Radikal ideolojilere toplumumuzda yer yok." ifadelerini kullandı.

Oberösterreichische Nachrichten gazetesinde yer alan bir haberde, ülkenin Linz kentinde FPÖ'lü siyasilerin de aralarında bulunduğu bir derneğe ait binanın "Kimlikçiler Hareketi" mensubu kişiler tarafından kullanıldığı bildirilmişti.


Kimlikçiler Hareketi ile Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye terör saldırısı düzenleyen Avusturalya doğumlu terörist arasında bağlantı olduğu belirlenmiş, teröristin Kimlikçiler Hareketi Sözcüsü Martin Seller'e finansal destekte bulunduğu tespit edilmişti.

Avusturya'da başbakanlığını Sebastian Kurz'ün yaptığı Avusturya Halk Partisi (ÖVP)-FPÖ koalisyon hükümeti, Ocak 2018'ten bu yana iktidarda bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 10:05 Kaynak: AA

Avusturya, Güncel
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