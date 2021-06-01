Üye Girişi
Avusturya'da aşırı sağcı Özgürlük Partisinin lideri Hofer istifa etti - Son Dakika

Avusturya'da aşırı sağcı Özgürlük Partisinin lideri Hofer istifa etti

01.06.2021 19:04
Avusturya'da aşırı sağcı Özgürlük Partisinin lideri Hofer istifa etti, System.String[]

Aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) Genel Başkanı Norbert Hofer, rehabilitasyon merkezinde geçirdiği 3 haftalık süre sonrasında partideki görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) Genel Başkanı Norbert Hofer, rehabilitasyon merkezinde geçirdiği 3 haftalık süre sonrasında partideki görevinden istifa ettiğini açıkladı.

FPÖ'den yapılan yazılı açıklamada, Hofer'in 3 haftalık rehabilitasyon süreci sonrasında kariyerine yönelik düşünme imkanı bulduğu ve yaklaşık iki yıldır yürüttüğü görevi, bırakma kararı aldığı belirtilirken, aşırı sağcı liderin değerlendirmelerine de yer verildi.

Hofer, ülkede İbiza skandalı olarak adlandırılan ve merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ve FPÖ koalisyon hükümetinin Mayıs 2019'da sona ermesine yol açan olayın sonrasında, partisinin sancılı bir süreç geçirdiğini, ancak son kamuoyu yoklamalarına göre oy oranlarındaki artış nedeniyle parti içi istikrarın yeniden yakalandığını kaydetti.

Partinin gelecek yıllarda başarı elde edebilmesi için gerekli adımları attığını belirten Hofer, partideki görevinin de böylelikle sona erdiğini duyurdu.

Avusturya basınında çıkan haberlerde, Hofer ve partinin şahin kanadını temsil eden eski İçişleri Bakanı Herbert Kickl arasında gerginlikler yaşandığı, Kickl'ın genel başkanlık koltuğuna talip olduğu iddia edilmişti.

Hofer, mevcut Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen'e karşı 2016'da cumhurbaşkanlığı için yarışmış ve az farkla seçimleri kaybetmişti.

İbiza skandalı

Avusturya'da Mayıs 2019'da dönemin Başbakan Yardımcısı ve aşırı sağcı parti FPÖ'nün Genel Başkanı Heinz Christian Stache ve aynı partinin Meclis Grup Başkanı Johann Gudenus'un, İspanya'nın İbiza Adası'nda, kendisini zengin bir Rus iş adamının yakını olarak tanıtan bir kadınla yaptığı görüntüler basında yer almıştı.

Görüntülerde, aşırı sağcı liderin, Rusya'nın partisine destek vermesi durumunda bazı devlet ihalelerinin bu ülkeye verilmesi ve Avusturya'nın en çok satan gazetesinin hisselerinin bir kısmının Ruslara satılması hususunda yardımcı olabileceğine yönelik ifadeleri, ülke tarihinin en ciddi krizi olarak değerlendirilmişti.

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından dönemin Başbakanı Sebastian Kurz, aşırı sağcı parti ile kurulan hükümeti sonlandırmış, erken seçim çağrısında bulunmuştu.

Avusturya Özgürlük Partisi, Rehabilitasyon, Avusturya, İstifa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avusturya'da aşırı sağcı Özgürlük Partisinin lideri Hofer istifa etti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 1 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 129 kişi vefat etti, 7 bin 112 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 1 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 129 kişi vefat etti, 7 bin 112 yeni vaka tespit edildi Ali Koç, MHK'ya çok sert yüklendi: UEFA'da bize gülüyorlar Ali Koç, MHK'ya çok sert yüklendi: UEFA'da bize gülüyorlar Genç kadın, kendisine tecavüz girişiminde bulunan patronunun cinsel organını kesti Genç kadın, kendisine tecavüz girişiminde bulunan patronunun cinsel organını kesti Henry Onyekuru menajeri tarafından Beşiktaş'a önerildi Henry Onyekuru menajeri tarafından Beşiktaş'a önerildi Ali Koç şampiyonluk fırsatını kaçıran futbolcularla ilgili konuştu: Kafaya taktım, gidecekler Ali Koç şampiyonluk fırsatını kaçıran futbolcularla ilgili konuştu: Kafaya taktım, gidecekler Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü, Çin'in geliştirdiği Kovid-19 aşısı Sinovac'ın acil kullanımına onay verdi Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü, Çin'in geliştirdiği Kovid-19 aşısı Sinovac'ın acil kullanımına onay verdi Adalet Bakanı Gül, yargıyı eleştiren Bakan Soylu'ya üstü kapalı cevap verdi Adalet Bakanı Gül, yargıyı eleştiren Bakan Soylu'ya üstü kapalı cevap verdi Pelin Öztekin'in yaptığı paylaşım sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü Pelin Öztekin'in yaptığı paylaşım sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü

Son Dakika Haberleri
17:59 Ali Koç tarihi bir karar aldı: Fenerbahçe formasındaki tüm yıldızları söküp atacak
17:42 Ali Koç şampiyonluk fırsatını kaçıran futbolcularla ilgili konuştu: Kafaya taktım, gidecekler
17:40 Türkiye'nin ünlü markası Bernardo resmen iflas etti
17:39 Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü, Çin'in geliştirdiği Kovid-19 aşısı Sinovac'ın acil kullanımına onay verdi
17:18 Adalet Bakanı Gül, yargıyı eleştiren Bakan Soylu'ya üstü kapalı cevap verdi
17:17 İslam Memiş'ten dikkat çeken yorum: Altın Haziranda 560 lirayı görebilir
17:11 Pelin Öztekin'in yaptığı paylaşım sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü
17:00 Ali Koç yeni teknik adam hakkında net konuştu: Portekiz ve Almanya ekolü ağır basıyor
16:42 Ali Koç'tan taraftara müjde! Canlı yayında, transfer yapılacak bölgeleri işaret etti
16:33 Tuğba Ekinci, "Geçinemiyoruz" diyen ünlüler için Recep Tayyip Erdoğan'dan özür diledi
Galatasaray'da yaprak dökümü sürüyor! Ümit Davala'nın ardından Levent Şahin de görevinden ayrıldı Galatasaray'da yaprak dökümü sürüyor! Ümit Davala'nın ardından Levent Şahin de görevinden ayrıldı         
19:41
1 hafta arayla kahreden 2 ölüm! 7 aylık hamile kadın önce bebeğini kaybetti, sonra kendisi öldü 1 hafta arayla kahreden 2 ölüm! 7 aylık hamile kadın önce bebeğini kaybetti, sonra kendisi öldü         
19:17
Muharrem İnce'nin kurduğu Memleket Partisi'nden Cumhur İttifakı'na yeni anayasa için destek Muharrem İnce'nin kurduğu Memleket Partisi'nden Cumhur İttifakı'na yeni anayasa için destek         
19:09
Belçika'nın Resmi Gazetesi'nde kuşkonmaz tarifi verildi, görenler şaştı kaldı Belçika'nın Resmi Gazetesi'nde kuşkonmaz tarifi verildi, görenler şaştı kaldı         
18:54
Ali Koç tarihi bir karar aldı: Fenerbahçe formasındaki tüm yıldızları söküp atacak Ali Koç tarihi bir karar aldı: Fenerbahçe formasındaki tüm yıldızları söküp atacak         
18:00
Türkiye'nin ünlü markası Bernardo resmen iflas etti Türkiye'nin ünlü markası Bernardo resmen iflas etti         
17:40
Arabistan halkı istedi, yönetim harekete geçti! Cami hoparlörlerinin sesi sınırlandırıldı Arabistan halkı istedi, yönetim harekete geçti! Cami hoparlörlerinin sesi sınırlandırıldı         
17:23
Münbiç'te halktan PKK/YPG karşıtı protesto: 2 ölü Münbiç'te halktan PKK/YPG karşıtı protesto: 2 ölü         
17:17
Bankanın personel telefonunu dinlemesi hukuka aykırı bulundu! Mahkemeden emsal karar Bankanın personel telefonunu dinlemesi hukuka aykırı bulundu! Mahkemeden emsal karar         
16:45
Baskın yapan polisler hayrete düştü! Evden balyalar halinde 7 milyon 660 bin dolar çıktı Baskın yapan polisler hayrete düştü! Evden balyalar halinde 7 milyon 660 bin dolar çıktı         
16:35
Hız sınırını aşan avukatın cezası, mahkemeye sunduğu Hız sınırını aşan avukatın cezası, mahkemeye sunduğu "Duruşma vardı" nedeniyle iptal oldu         
15:33
İki arkadaşıyla beraber yengesine tecavüz eden ünlü jokey Uğur Polat'ın itirazını Yargıtay reddetti! 15 yıl yatacaklar İki arkadaşıyla beraber yengesine tecavüz eden ünlü jokey Uğur Polat'ın itirazını Yargıtay reddetti! 15 yıl yatacaklar         
15:00
Giriş ücretleri cep yakıyor! Çamlıca Kulesi ziyaretçilerine kapılarını açtı: Tam 60, indirimli 30 TL Giriş ücretleri cep yakıyor! Çamlıca Kulesi ziyaretçilerine kapılarını açtı: Tam 60, indirimli 30 TL         
14:34
Aslı Börek'in Eksim Holding'e satışına Rekabet Kurumu onay verdi Aslı Börek'in Eksim Holding'e satışına Rekabet Kurumu onay verdi         
12:37
Marketteki tartışmada önce Marketteki tartışmada önce "Karını da seni de alırım" dedi, sonra 3 jandarmayı yaraladı         
12:09
"Sedat Peker, MOSSAD'ın avucunda" diyen Doğu Perinçek'e, Peker'den cevap gecikmedi         
11:29
Ailesine kızdı, 6 yıl boyunca yeraltında kendine ev kazdı Ailesine kızdı, 6 yıl boyunca yeraltında kendine ev kazdı         
09:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2021 20:01:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Avusturya'da aşırı sağcı Özgürlük Partisinin lideri Hofer istifa etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement