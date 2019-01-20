Son Dakika Haberleri: Avusturya'da Aşırı Sağcı Partinin Toplantısında "Hitler Selamı" İddiası

Avusturya'da Aşırı Sağcı Partinin Toplantısında "Hitler Selamı" İddiası

54 dakika önce

Avusturya'da koalisyon hükümetinin küçük ortağı aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisinin (FPÖ) "Yeni Yıl Buluşması" adlı toplantısında bir kişinin "Hitler selamı" verirken kaydedilen görüntülerine çok sayıda kişi tepki gösterdi.

Avusturya'da Aşırı Sağcı Partinin Toplantısında
Avusturya'da koalisyon hükümetinin küçük ortağı aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisinin (FPÖ) "Yeni Yıl Buluşması" adlı toplantısında bir kişinin "Hitler selamı" verirken kaydedilen görüntülerine çok sayıda kişi tepki gösterdi.


Başkent Viyana'da aşırı sağcı partinin dün düzenlediği toplantıda, FPÖ Genel Başkanı Heinz-Christian Strache'nin konuşmasının ardından bir kişinin "Hitler selamı" verdiğini gösteren kayıtlar sosyal medyada hızla yayıldı.


Görüntüye tepki gösteren Avusturyalılar, Viyana Emniyet Müdürlüğünün resmi sosyal medya hesabına şikayette bulundu.

Tepkiler üzerine Twitter üzerinden bir açıklama yapan polis, görüntülerin incelenmek üzere Anayasayı Koruma ve Terörle Mücadele Kurumunun ilgili birimine iletildiğini duyurdu.


Ülkede 2. Dünya Savaşı'nın ardından 1947'de çıkarılan "Anti Nazi Yasası" ile Nazi dünya görüşünün herhangi bir şekilde savunulması, yaygınlaştırılması ya da propagandasının yapılması yasaklanırken, bu yasaya muhalefet edenler ağır hapis ve para cezasına çarptırılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 12:40 Kaynak: AA

Avusturya, Güncel
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