Avusturya'da atık sularda Kovid-19 türü tespit edildi - Son Dakika

Avusturya'nın başkenti Viyana ve Aşağı Avusturya eyaletinde atık sulardan alınan örneklerde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bir türünün tespit edildiği bildirildi.

Viyana Teknik Üniversitesi Su Ürünleri Enstitüsünden Prof. Dr. Norbert Kreuzinger, enstitünün atık sular üzerine yaptığı çalışmanın sonucunu basınla paylaştı.

Kreuzinger, şüphe üzerine 11 Ocak'ta Viyana'nın ana atık su arıtma tesisinden alınan numunelere yapılan test sonucunda, İngiltere'de ortaya çıkan "mutasyona uğramış" virüs türüne rastlandığını kaydetti.

Şehrin farklı noktalarından da örnekler aldıklarını belirten Kreuzinger, bunlara yönelik araştırmalar sonucunda virüsün başkentte ne kadar yayıldığının öngörülebileceğini ifade etti.

Öte yandan, Aşağı Avusturya eyaletine bağlı Bad Vöslau bölgesinden alınan atık su örneklerinde de mutasyona uğramış virüs türüne rastlandığı bildirildi.

Yeni virüs türüne yönelik daha fazla test

Avusturya Sağlık ve Gıda Güvenliği Ajansı (AGES) Halk Sağlığı Birimi Müdürü Franz Allerberger, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, mutasyona uğramış virüsün tespit edilmesinin ardından bölgenin daha yoğun bir incelemeden geçirileceğini kaydetti.

Bu arada Aşağı Avusturya Eyaleti yetkililerinden yapılan açıklamada, atık suda virüsün tespit edilmesinin endişe verici bir durum olmadığı, atık suda rastlanılan virüsün bulaşma özelliğini yitirdiği belirtildi.

Yetkililer, söz konusu araştırmaların hem bölgede hem de ülkede özellikle mutasyona uğramış virüs türünün ne kadar yayıldığını tespit etmek için daha fazla test yapılması gerektiğini ortaya koyduğuna işaret etti.