Avusturya'da Batı Balkan ülkelerinin AB'ye entegrasyonu görüşüldü - Son Dakika

Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen Batı Balkanlar Toplantısı'nda, bölge ülkelerinin Avrupa Birliğine (AB) katılımı için atılması gereken adımlar ele alındı.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ve AB'nin Sırbistan- Kosova Diyaloğu Özel Temsilcisi Miroslav Lajcak, düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Başbakan Kurz, Batı Balkan ülkelerinin AB'ye entegrasyonunu desteklediklerini yineleyerek, bu ülkelerdeki yapılan reformların Brüksel tarafından görülmesi gerektiğini, aynı şekilde söz konusu ülkelerin AB yolunda reform adımlarını sürdürmesi gerektiğini belirtti.

Kurz, salgınla mücadelede AB'nin bu bölgeye özellikle aşı alanında katkı sağlaması ve birlik genelinde uygulanan seyahat düzenlemelerinin Batı Balkanları da kapsamasının görüşmede konuşulduğunu ifade etti.

Düzensiz göçmenler konusu

Ayrıca düzensiz göç sorununun da ele alınan bir başka konu başlığı olduğunu belirten Kurz, Avusturya'nın düzensiz göçmenleri durdurmak için bu ülkelere her türlü teknik desteği vereceğini, göçmen akışının durdurulmasının ülkesi için önemli olduğunu anlattı.

Miroslav Lajcak da AB'nin bu bölgeyle çok yönlü ilişkilere sahip olduğuna işaret ederek, Batı Balkan ülkelerinin AB'ye entegrasyonunun önemli olduğunu, bu ülkelerdeki halkın yüzde 80'nin birliğe üye olmak istediğini ifade etti.

Son 18 yılda Batı Balkanlar'da istenilen ilerleme sağlanamadı

Lajcak, 2003'de Yunanistan'ın Selanik kentinde yapılan AB-Batı Balkanlar toplantısı üzerinden 18 yıl geçtiğini, bu zaman zarfında bu bölgeden yalnız bir ülkenin üye statüsü elde ettiğini, bazı ülkelerin aday konumunda olsa da Kosova ile henüz vize serbestisi anlaşması yapılmadığını, bu verilerin, Batı Balkanlara yönelik gelişmelerin iyi ilerlemediğine işaret ettiğinin altını çizdi.

Batı Balkanlarla-AB arasındaki diyaloğun geliştirilmesinin bölge için önemine işaret eden Lajcak, bu durumun Kosova ve Sırbistan arasındaki görüşmelere de katkı sağlayacağının altını çizdi.

Kuzey Makedonya

Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev de basına yaptığı açıklamada, AB yolunda attıkları reform adımlarına dikkati çekerek, ülkesinin NATO üyesi olduğunu ve AB'ye girmek istediklerini, Brüksel'in üzerine düşeni yapması gerektiğini dile getirdi.

Zaev, bu yılın Batı Balkan ülkeleri için bir ilerleme yılı olması gerektiğini, bu bölge halklarına AB'nin bir parçası olduklarına ilişkin mesajın atılacak olumlu adımlarla verilebileceğini sözlerine ekledi.

Toplantıya Sırbistan, Karadağ, Kosova, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya ülkelerinden çeşitli düzeylerde siyasi temsilciler katıldı.