Avusturya'da Batı Balkan ülkelerinin AB'ye entegrasyon süreci görüşüldü - Son Dakika

Batı Balkan ülkelerinden çeşitli düzeyde siyasi temsilciler, Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen Batı Balkan Ülkeleri Zirvesi'nde bir araya gelirken, zirvede Batı Balkan ülkelerinin Avrupa Birliği'ne (AB) entegrasyon süreci ele alındı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da yer alan Palais Niederösterreich Sarayı'nda Batı Balkan Ülkeleri Zirvesi gerçekleştirildi. Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ve Avrupa Birliği'nin (AB) Sırbistan- Kosova Diyoloğu Özel Temsilcisi Miroslav Lajcak başkanlığında yapılan zirveye Sırbistan, Karadağ, Kosova, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya ülkelerinden çeşitli düzeylerde siyasi temsilciler katıldı. Zirvede yasadışı göç konusunda daha fazla işbirliği yapılması çağrısında bulunulurken, Covid-19 aşıları da görüşülen konular arasında yer aldı. Kurz ve AB Özel Temsilcisi Lajcak zirve sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında açış konuşmasını yapan Başbakan Kurz, Batı Balkan ülkelerinin AB'ye entegrasyonunu desteklediklerini vurgulayarak, söz konusu ülkelerde yapılan reformların Brüksel tarafından görülmesi gerektiğini söyledi. Batı Balkan ülkelerinin de AB yolunda reform adımlarını sürdürmesi gerektiğini dile getiren Kurz, salgınla mücadele kapsamında AB'nin Batı Balkanlara özellikle aşı alanında katkı sağlaması konusunun ele alındığını ifade etti. Pandeminin ancak "Avrupa ve ötesindeki tüm ülkeler için" bittiğinde sona ereceğini kaydeden Kurz, AB genelinde uygulanan seyahat düzenlemelerinin Batı Balkanları da kapsamasının görüşülen konular arasında yer aldığını söyledi.

"Yasadışı göç AB için büyük sorun"

Görüşmede düzensiz göç soruna da değinildiğini belirten Kurz, "Yasadışı göç, başta Avusturya olmak üzere çok sayıda Avrupa ülkesi için büyük bir sorun. Batı Balkan ülkeleri bu konuda belirleyici bir rol oynuyor. Avusturya da söz konusu ülkeleri polis güçleri ve her türlü teknik ekipmanla destekleyecek. İçişleri Bakanı Karl Nehmann'ın liderliğinde işbirliği daha da genişletilecek" ifadelerini kullandı.

"Batı Balkanlara yönelik gelişmeler yeterince ilerlemiş değil"

AB Özel Temsilcisi Lajcak ise konuşmasında AB'nin Batı Balkan ülkeleri ile çok yönlü ilişkilere sahip olduğuna işaret ederek, Batı Balkan ülkelerinin AB'ye entegrasyonunun önemli olduğunu ifade etti. Lajcak, 2003'te Yunanistan'ın Selanik kentinde yapılan AB-Batı Balkanlar Zirvesi'nin üzerinden 18 yıl geçtiğini, bu zaman zarfında bu bölgeden sadece bir ülkenin üye statüsü elde ettiğini söyledi. Kosova ile henüz vize serbestisi anlaşması yapılmadığını belirten Lajcak, Batı Balkanlara yönelik gelişmelerin yeterince ilerlemediğinin altını çizdi. Batı Balkanlar-AB diyaloğunun geliştirilmesinin bölge için önemine işaret eden Lajcak, bu durumun Kosova ve Sırbistan arasındaki görüşmelere de katkı sağlayacağının altını çizdi.

Lajcak zirveyi bir "umut ışığı" olarak değerlendirirken, Kurz ise yeni bir ivme görmediğini ancak Belgrad- Priştine arasında diyalogdan başka bir alternatif olmadığını söyledi.

-İHA-