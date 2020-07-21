Avusturya'da bazı kapalı alanlarda yeniden maske kullanma zorunluluğu - Son Dakika

Avusturya'da son günlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışlar nedeniyle market, postane ve bankalarda yeniden maske kullanılması kararlaştırıldı.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, beraberindeki bakanlarla düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19'a ilişkin gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu.

Kurz, son haftalarda günlük yeni vaka sayılarındaki inişli çıkışlı hareketliliğe dikkati çekerek, özellikle bu dalgalanmaya yurt dışından gelen tatilcilerin neden olduğunu belirtti.

Balkan ülkelerine yönelik seyahat uyarılarına rağmen bu bölgeye insanların seyahat etmeyi sürdürdüğünü kaydeden Kurz, yarım milyondan fazla Balkan kökenli vatandaşın yaşadığı Avusturya'dan yaz tatili için bu ülkelere gidilmemesi çağrısını yineledi.

Kurz, sınırlarda kontrollerin sıkılaştırılacağını, bu ülkelerde yapılan Kovid-19 testlerinin Avusturya tarafından kabul edilen laboratuvarlarda yapılmasının önemine dikkati çekti.

Risk grubunu korumak ve vaka sayılarının artmasını önlemek için cuma gününden itibaren yeniden bazı kapalı alanlarda maske kullanılacağını belirten Kurz, "Market, postane ve bankalarda yeniden maske kullanımı zorunlu hale getirilmiştir." dedi.

Balkan ülkeleri vurgusu

İçişleri Bakanı Karl Nehammer de özellikle Balkan ülkelerinden gelenlere yönelik halihazırda uygulanan kontrollerin sıklaştırılacağını ve yeni tedbirlerin hayata geçirileceğini söyledi.

Nehammer, "Bu ülkelere seyahat gerçekleştiren kişilerin Avusturya sınırında 3 gün (72 saat) içinde yapılmış negatif sonuçlu Kovid-19 testlerini ibraz etmeleri gerekiyor. Buna ek olarak eğer Avusturya vatandaşı ya da burada oturumu bulunan kişiler söz konusu testi yaptırmamışsa, 48 saat içinde karantina kurallarına uymak koşuluyla Avusturya'da Kovid-19 testi yaptırmaları gerekiyor." bilgisini paylaştı.

Muhalefetten iktidara tepki

Öte yandan muhalefet, maske kullanımına ilişkin hükümetin açıklama yapmak için yaklaşık 5 gündür Avrupa Birliği (AB) zirvesi nedeniyle Brüksel'de bulunan Başbakan Kurz'u beklemesine tepki göstererek, Sağlık Bakanı'nın yapacağı açıklama için Başbakanın beklenmesinin manidar olduğu ifade edildi.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı son verilere göre, toplam vaka sayısının 19 bin 827'e çıktığı ülkede salgın hastalık nedenli can kaybı 710 olarak tespit edildi.

Avusturya'da günlük vaka sayılarındaki düşüş nedeniyle, toplu taşıma, sağlık merkezleri ve eczaneler dışında maske kullanma zorunluluğu 16 Haziran'da kaldırılmıştı.