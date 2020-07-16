Avusturya'da bir kişiyi darp eden 8 polis görevden uzaklaştırıldı - Son Dakika

Avusturya'nın başkenti Viyana'da 8 polis memuru, bir kişiyi darp ettiği gerekçesiyle geçici olarak görevden uzaklaştırıldı.

Polisten yapılan yazılı açıklamada, geçen yıl 28 yaşında bir kişiye polis memurlarının şiddet uyguladığı suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında yeni dellilerin ortaya çıktığı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu polislerin bir şahsı darp ettiklerini gösteren video kayıtlarının ortaya çıktığı belirtildi.

Görüntülerin ardından polislerin görevi kötüye kullandıkları gerekçesiyle geçici olarak görevden uzaklaştırıldıkları ifade edilen açıklamada, soruşturmanın emniyet dışından Federal Yolsuzlukla Mücadele ve Önleme birimi tarafından yürütüldüğü kaydedildi.

Öte yandan, İçişleri Bakanlığından yapılan bir açıklamada, 2018'den itibaren polise yönelik "görevi kötüye kullandığı" gerekçesiyle 350 suç duyurusunda bulunulduğu, bunlardan yalnız üçüne ilişkin yasal işlem yapıldığı belirtildi.