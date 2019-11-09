Son Dakika Haberleri: Avusturya'da "Boğaziçi'nden Mavi Tuna'ya" konseri
Son Dakika Kültür Sanat Avusturya'da 'Boğaziçi'nden Mavi Tuna'ya' konseri

Avusturya'da "Boğaziçi'nden Mavi Tuna'ya" konseri

7 saat önce

Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliğinde, Osmanlı ve Avusturya-Macaristan imparatorlukları arasındaki müzikal etkileşimleri anlatan "Boğaziçi'nden Mavi Tuna'ya Müzikal bir yolculuk" konseri düzenlendi.

Avusturya'da

Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliğinde, Osmanlı ve Avusturya- Macaristan imparatorlukları arasındaki müzikal etkileşimleri anlatan "Boğaziçi'nden Mavi Tuna'ya Müzikal bir yolculuk" konseri düzenlendi.

Avusturya-Türkiye İşbirliği (ÖTZ) Derneği tarafından organize edilen ve elçiliğin konferans salonunda düzenlenen etkinliğe, çok sayıda Türk ve Avusturyalı sanatsever katıldı.

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ümit Yardım, açılış konuşmasında, konseri düzenleyen ÖTZ Derneğine teşekkür etti.

Yardım, konser için çok yerinde bir isim seçildiğini belirterek, iki ülke arasındaki köklü ilişkileri Boğaziçi ve Tuna gibi iki önemli sembolün temsil edebileceğini söyledi.

Türkiye-Avusturya kültürel ilişkilerine katkı sağlaması amacıyla dernek tarafından düzenlenecek konserler serisinin bu akşamki kesitinde özellikle 18. ve 19. yüzyılda yaşamış Türk ve Avusturyalı bestekarların karşılıklı müzikal etkileşim sonucunda meydana getirdikleri eserlere yer verildi.

Konserde, müzisyenler tarafından Wolfgang Amadeus Mozart, Dede Efendi ve Tanbur Mustafa Çavuş gibi ünlü bestekarların eserleri seslendirildi.

Avusturya, Türkiye, Viyana, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 02:26 Kaynak: AA
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