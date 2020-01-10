Avusturya'da Boşnak asıllı Alma Zadic'in bakan olmasının ardından artan ırkçı saldırılara sert tepki - Son Dakika
Son Dakika Dünya Avusturya'da Boşnak asıllı Alma Zadic'in bakan olmasının ardından artan ırkçı saldırılara sert tepki - Son Dakika Dünya

Avusturya'da Boşnak asıllı Alma Zadic'in bakan olmasının ardından artan ırkçı saldırılara sert tepki

6 saat önce

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Boşnak asıllı Alma Zadic'i yeni kurulan hükümette bakan olarak atamasının ardından sosyal medyada artan ırkçı ve nefret içerikli saldırılara sert tepki gösterdi

Avusturya'da Boşnak asıllı Alma Zadic'in bakan olmasının ardından artan ırkçı saldırılara sert tepki, System.String[]

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Boşnak kökenli milletvekili Alma Zadic'i yeni kurulan hükümette bakan olarak atamasının ardından sosyal medyada artan ırkçı ve nefret içerikli saldırılara sert tepki gösterdi.


Ülkede merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ve Yeşiller Partisi arasında yaklaşık iki aydır süren görüşmelerin ardından koalisyon kurulmuştu.

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Sebastian Kurz, Avusturya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 06:21 
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