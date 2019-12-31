Avusturya'da Boşnak asıllı siyasetçiye sosyal medyada ırkçı saldırı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Avusturya'da Boşnak asıllı siyasetçiye sosyal medyada ırkçı saldırı - Son Dakika

Avusturya'da Boşnak asıllı siyasetçiye sosyal medyada ırkçı saldırı

6 saat önce

Avusturya'da Yeşiller Partisinden Boşnak asıllı milletvekili Alma Zadic'in yeni kurulacak hükümette adalet bakanı olacağına ilişkin söylentiler, sosyal medyada Zadic'e yönelik nefret içerikli ırkçı saldırılara yol açtı.

Avusturya'da Boşnak asıllı siyasetçiye sosyal medyada ırkçı saldırı, System.String[]

Avusturya'da Yeşiller Partisinden Boşnak asıllı milletvekili Alma Zadic'in yeni kurulacak hükümette adalet bakanı olacağına ilişkin söylentiler, sosyal medyada Zadic'e yönelik nefret içerikli ırkçı saldırılara yol açtı.

Ülkede merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ve Yeşiller Partisi arasında yaklaşık iki aydır süren koalisyon görüşmelerinde sona yaklaştıkça, bakanlıkların paylaşımı ve bazı milletvekillerinin çeşitli bakanlıklarla adlarının anılması spekülasyonlara neden oldu.

Aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisinin (FPÖ) Tirol Eyaleti Teşkilat Başkanı Markus Abwerzger'in sosyal paylaşım ağı Facebook'ta, "Bu kadın (Zadic) adalet bakanı olacak. Hakkında suç işlediğine ilişkin mahkeme süreci devam etmekte." şeklindeki paylaşımının ardından çok sayıda kullanıcı Yeşiller milletvekiline ırkçı ve cinsiyetçi ifadeler içeren hakaretlerde bulundu.

Özellikle Zadic'in etnik kökeni ve dini kimliğine yönelik saldırıların sosyal medyada tepkilere yol açmasının ardından aşırı sağcı Abwerzger, hesabında paylaştığı iletiyi silmek zorunda kaldı.

Avusturya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 09:52 Kaynak: AA
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