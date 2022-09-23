Avusturya'da Türklerden Pakistan'daki sel felaketi dolayısıyla yardım kampanyası

Avusturya'da bünyesinde 60'ın üzerinde cami barındıran Avusturya Türk İslam Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Birliği (ATİB), Pakistan'da yaşanan sel felaketi mağdurlarına yönelik yardım kampanyası başlattı.

ATİB Merkez Camisi'nde cuma namaz öncesi Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun ve Pakistan'ın Viyana Büyükelçisi Ahtap Ahmad Khokker, cemaatle bir araya gelerek sel felaketinin bu ülkede yol açtığı sonuçlara ve yardımların önemine ilişkin konuşmalar yaptı.

Büyükelçi Ceyhun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sel felaketinin ülkenin üçte birinde etkili olduğunu, milyonlarca ev ve okulun kullanılmaz hale geldiğini anlattı.

Ceyhun, Pakistan'da 33 milyonun üstünde insanın evsiz kaldığını ve 1000'i aşkın insanın hayatını kaybettiğini, durumun "kelimelerle anlatılamayacak şekilde kötü olduğu" vurguladı.

"Pakistan'ın yanında olma günümüz"

Pakistan'ın Kıbrıs Barış Harekatı başta olmak üzere Türkiye'nin her yardıma ihtiyaç duyduğu durumda yardımına koşan ülkelerin başında yer aldığını kaydeden Ceyhun, "Bugün de bizim onların yanında olma günümüz." dedi.

Ceyhun, ATİB camilerinin tamamında Pakistan için yardım toplanacağını aktararak "Türkiye'nin, Anadolu'nun Müslümanlarının Pakistanlı kardeşlerini yalnız bırakmayacaklarından eminim." şeklinde konuştu.

Büyükelçi Khokker ise felaketin sonuçlarının çok ciddi boyutlarda olduğunu, uluslararası topluma felaketzedelere yardım etmeleri çağrısında bulunduklarını ifade etti.

Khokker, Türkiye'nin kedilerine çok yakın, kardeş bir ülke olduğunu, geçen hafta Büyükelçi Ceyhun'la görüşerek selden etkilenenlere yönelik bir yardım kampanyası başlattıklarını ve kampanyanın başarıyla sürdüğünü söyledi.

Bugün de ATİB bünyesinde başlatılan yardım kampanyası kapsamında vatandaşlara ülkesindeki durumu aktarmak üzere geldiğini belirten Khokker, "Müslüman kardeşi, Pakistan-Türkiye kardeşi olarak bu zor günlerde birlik içinde olmamız gerektiği mesajını paylaşmak üzere buradayız. Türk halkı ve devletinin cömert ve iyiliğinden hiçbir zaman kuşku duymuyoruz." dedi.

Yardım kampanyası 30 Eylül'e kadar sürecek.