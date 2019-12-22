Avusturya'da Çin'in Uygur Türklerine yönelik hak ihlalleri protesto edildi - Son Dakika

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, Çin'in, Uygur Türklerinin yaşadığı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde kültürel soykırım başta olmak üzere insan hakları ihlallerini protesto amacıyla gösteri düzenlendi.

Çin'in Viyana Büyükelçiliği önünde toplanan göstericiler, "Uygur Türklerine özgürlük", "Katliamlara son", "Çin'de bir milyon Uygurlu keyfi şekilde tutuklu" yazılı pankartlar açtı.

Avusturya Uygur Birliği ve üniversite geçleri tarafından düzenlenen etkinlikte konuşan Uygur Türkü Mahbubu Abla, annesi, babası ve erkek kardeşinin Çin hükümeti tarafından keyfi şekilde hapsedildiklerini anlattı.

Abla, aile fertlerinin fotoğraflarını göstererek, anne ve babasının hac ibadeti gerçekleştirdikleri için 18 yıl hapse mahkum edildiğini söyledi.

Yaklaşık 3 yıldır ailesinden haber alamadığını dile getiren Abla, "Çin hükümeti, 3 milyonun üzerinde Uygur Türkü'nün ailesini nedensiz şekilde parçaladı. Müslüman çocuklar dinsiz yetiştiriliyor. Eşleri hapsedilmiş kadınların evlerine Çinli erkek gönderiyorlar. Bu yaşanan zulümlerin artık duyulmasını istiyoruz." dedi.

Avusturya Uygur Birliği Başkanı Mevlan Dilşat da AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çin devleti tarafından Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde işlenen insanlık dışı zulümlere karşı başta İslam dünyası olmak üzere uluslararası toplumun sessiz kalmasına tepki gösterdi.

Dilşat, "İslam dünyası, Avrupa Birliği (AB) ve uluslararası toplumun, artık Doğu Türkistan'da yaşanan insanlık dışı zulümlere dur demesi gerekiyor. Uygur Türklerinin sesleri duyulmalı, Çin zulmüne son verilmeli." dedi.

Avrupa'nın birçok kentinde olduğu gibi Viyana'da da Uygur Türklerinin seslerini dünyaya duyurmak için protestolarını sürdüreceklerini belirten Dilşat, duyarlı insanları Uygur Türklerine destek olmaya çağırdı.