Avusturya'da Covid-19 kısıtlamaları 24 Ocak'a kadar uzatıldı - Son Dakika

Avusturya Sağlık Bakanı Rudolf Anschober, 18 Ocak tarihinde sona ermesi planlanan korona virüs (Covid-19) kısıtlamalarının 24 Ocak'a kadar uzatıldığını açıkladı.

Korona virüs ile mücadeleye devam eden Avusturya hükümeti, Covid-19 kısıtlamalarının süresinin uzatıldığını açıkladı. Avusturya Sağlık Bakanı Rudolf Anschober yaptığı açıklamada, 18 Ocak tarihinde sona ermesi planlanan kısıtlamaların 24 Ocak'a kadar uzatıldığını duyurdu. Kısıtlamalar kapsamında ülke genelinde dükkanlar, marketler ve restoranlar kapalı kalmaya devam edecek. Seyahat kısıtlamaları kapsamında riskli bölge ilan edilen ülkelerden Avusturya'ya gelen ziyaretçiler ise, ülkeye varışlarının ardından 10 gün süre ile karantinada tutulacak.

Ülkede Covid-19 test sonucu negatif olan vatandaşların dükkan, market ve restoranlara gidebileceği, negatif test sonucu olmayanların ise 24 Ocak'a kadar evlerinde kalacağı belirtilmişti. Bakan Anschober, muhalefetin ısrarı üzerine bu planların iptal edildiğini belirtti.

Avusturya'da muhalefet tarafından dün yapılan açıklamada, kısıtlamaların sadece Covid-19 testine girmeyenlere uygulanmasının virüsün yayılmasını engellemek adına uygun bir tercih olmadığı belirtilmişti. Anschober ise, hükümetin ülke genelinde günlük vaka sayısının binin altına inmesini ve 7 günlük vaka sayılarında her 100 bin vakada 100 kişiye düşürülmesinin planladığını aktarmıştı. - VİYANA