Avusturya'da Diyanete bağlı ATİB kuruluşu, ihtiyaç sahiplerine iftar paketi dağıtıyor - Son Dakika

Avusturya'da Diyanete bağlı ATİB kuruluşu, ihtiyaç sahiplerine iftar paketi dağıtıyor

14.04.2021 22:43

Avusturya'da Diyanet İşlerine Başkanlığına bağlı Avusturya Türk İslam Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Birliği (ATİB), ramazan süresince ihtiyaç sahiplerine iftar paketleri dağıtmaya başladı.

Avusturya'da Diyanet İşlerine Başkanlığına bağlı Avusturya Türk İslam Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Birliği (ATİB), ramazan süresince ihtiyaç sahiplerine iftar paketleri dağıtmaya başladı.

Ülke genelinde 60'ın üzerinde camisi bulunan ATİB, her ramazan ihtiyaç sahiplerine yönelik düzenlediği iftar programlarını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan önlemler nedeniyle gerçekleştiremediği için geçen yıl olduğu gibi bu yılda iftar paketleri dağıtarak yardım faaliyetlerini sürdürüyor.

ATİB'in merkezinde gerçekleştirilen dağıtıma katılan Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, geçen ramazan olduğu gibi bu ramazan da bu iftar kampanyasına katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ceyhun, hiçbir ayırım yapılmadan ihtiyaç sahibi herkesin rahatlıkla iftar kumanyasını aldığını belirterek, "ATİB'in ihtiyaç sahibi herkese hiçbir ayırım yapmadan ulaşıyor olması bizleri gururlanıyor." diye konuştu.

Avusturya'da çok sayıda Türk sivil toplum kuruluşunun ramazan ayı süresince ihtiyaç sahibi kişilere yardım ulaştırdıklarını, özellikle mültecilerin yoğunlukta yaşadığı bölgelerde çeşitli derneklere ait camilerin ciddi bir dayanışma örneği sergilediklerinin altını çizdi.

Günlük 600 iftar paketi

Viyana Din Hizmetleri Müşaviri İbrahim Yazar da ramazanın paylaşmak anlamına geldiğini belirterek, ATİB'in bu çalışmasıyla güzel bir dayanışma örneği ortaya koyduğunu anlattı.

Yazar, geçen yıl günlük 400 iftar paketinin dağıtıldığını bu yıl ise sayının günlük 600'e çıkarılacağını söyledi.

ATİB'in ayrıca Viyana'da ihtiyaç sahibi 250 aileye ramazan kumanyası dağıttığı bilgisini de paylaşan Yazar, ramazanın coşku ve güzelliğini salgına rağmen bir nebze de olsa yaşatabilmeye gayret gösterdiklerini sözlerine ekledi.

Avusturya'da Diyanete bağlı ATİB kuruluşu, ihtiyaç sahiplerine iftar paketi dağıtıyor
Avusturya'da Diyanete bağlı ATİB kuruluşu, ihtiyaç sahiplerine iftar paketi dağıtıyor
Avusturya'da Diyanete bağlı ATİB kuruluşu, ihtiyaç sahiplerine iftar paketi dağıtıyor
Avusturya'da Diyanete bağlı ATİB kuruluşu, ihtiyaç sahiplerine iftar paketi dağıtıyor

Avrupa Türk İslam Birliği, Avusturya, Viyana, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avusturya'da Diyanete bağlı ATİB kuruluşu, ihtiyaç sahiplerine iftar paketi dağıtıyor - Son Dakika


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