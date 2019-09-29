Son Dakika Haberleri: Avusturya'da erken seçimlerin ilk sonuçlarına göre yarışın galibi Sebastian Kurz
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Avusturya'da erken seçimlerin ilk sonuçlarına göre yarışın galibi Sebastian Kurz

1 saat önce

Avusturya'da yapılan erken genel seçimlerin ilk sonuçlarına göre bir önceki seçimin galibi muhafazakar lider Sebastian Kurz'un Avusturya Halk Partisi (ÖVP) oyların yüzde 37'sini alarak birinci parti oldu.

Avusturya'da erken seçimlerin ilk sonuçlarına göre yarışın galibi Sebastian Kurz, System.String[]

Avusturya'da yapılan erken genel seçimlerin ilk sonuçlarına göre bir önceki seçimin galibi muhafazakar lider Sebastian Kurz'un Avusturya Halk Partisi (ÖVP) oyların yüzde 37'sini alarak birinci parti oldu.


İlk sonuçlara göre yapılan tahminlere göre, Kurz'un önünde birden fazla koalisyon seçeneği bulunuyor.

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Sebastian Kurz, Avusturya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 06:46 
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