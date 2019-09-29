Avusturya'da erken seçimlerin ilk sonuçlarına göre yarışın galibi Sebastian Kurz
1 saat önce
Avusturya'da yapılan erken genel seçimlerin ilk sonuçlarına göre bir önceki seçimin galibi muhafazakar lider Sebastian Kurz'un Avusturya Halk Partisi (ÖVP) oyların yüzde 37'sini alarak birinci parti oldu.
Avusturya'da yapılan erken genel seçimlerin ilk sonuçlarına göre bir önceki seçimin galibi muhafazakar lider Sebastian Kurz'un Avusturya Halk Partisi (ÖVP) oyların yüzde 37'sini alarak birinci parti oldu.
İlk sonuçlara göre yapılan tahminlere göre, Kurz'un önünde birden fazla koalisyon seçeneği bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 06:46
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