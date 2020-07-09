Avusturya'da eşinin öldürdüğü Bircan, Kayseri'de toprağa verildi - Son Dakika

AVUSTURYA'da eşi Taylan Ünal (33) tarafından öldürülerek cesedi nehre atılan Bircan Dever Ünal (31), memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı. Bircan'ın babası Sadettin Dever, "Kızımın ölümüne intihar süsünü verdiler. Kızımı götürüp köprüden suya attılar" dedi.
Avusturya'nın Tirol bölgesi İmst kasabasında Bircan Dever Ünal, 25 Haziran Perşembe günü ortadan kayboldu. Bircan'ın eşi Taylan Ünal, polise giderek eşinin kaybolduğunu bildirdi. Polis, durumundan şüphelendiği Taylan Ünal'ı gözaltına aldı. Çelişkili ifadeler veren Ünal, sorgusunda cinayeti itiraf etti. Eşiyle kıskançlık nedeniyle kavga ettiğini iddia eden Taylan Ünal, önce boğazını sıktığını ardından da yastıkla boğduğunu ve cesedini Inn Nehri'ne atığını söyledi. Nehirde yapılan arama sonucu Bircan'ın cesedi bulundu.
Nuray Dever ise, "O benim değil, halkın çocuğu oldu, halkın Bircan'ı oldu. Acı günlerimi paylaşan herkesten Allah razı olsun. Allah böyle bir acıyı düşmana vermesin. Analar acı çekmesin. Kimsenin yüreği yanmasın. 2 yaşındaki evladı geride kalmasın" diye konuştu.