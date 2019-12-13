Avusturya'da eski Başbakan Yardımcısı aşırı sağcı lider, partisinden ihraç edildi - Son Dakika
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Avusturya'da eski Başbakan Yardımcısı aşırı sağcı lider, partisinden ihraç edildi

6 saat önce

Avusturya'da eski Başbakan Yardımcısı ve aşırı sağcı Özgürlük Partisi (FPÖ) eski Genel Başkanı Heinz Christian Strache, "İbiza skandalı" sonrasında yaşanan gerginlikler nedeniyle partisinden ihraç edildi.

Avusturya'da eski Başbakan Yardımcısı aşırı sağcı lider, partisinden ihraç edildi, System.String[]

Avusturya'da eski Başbakan Yardımcısı ve aşırı sağcı Özgürlük Partisi (FPÖ) eski Genel Başkanı Heinz Christian Strache, "İbiza skandalı" sonrasında yaşanan gerginlikler nedeniyle partisinden ihraç edildi.

FPÖ Genel Başkanı Norbert Hofer ve Viyana Teşkilatı Başkanı Dominik Nepp, düzenledikleri ortak basın toplantısında, parti yönetiminin eski genel başkanı hakkında aldığı kararı açıkladı.

Nepp, aşırı sağcı Strache'nin, FPÖ'nün Viyana Eyalet Teşkilatına üye olduğunu anımsatarak, eski genel başkanlarına, yönetim kurulu önünde kendisi hakkındaki iddialara ilişkin savunma imkanı sunulduğunu ancak Strache'nin bu davete gelmeyerek, yazılı açıklamayla yetindiğini söyledi.

Nepp, parti yönetim kurulunun Strache'nin parti kurallarına aykırı davrandığı için ihraç kararı aldığını duyurdu.

Böylelikle yaklaşık 14 yıl FPÖ'ye genel başkanlık yapmış Strache'nin partiyle bütün ilişkileri kesildi.

Aşırı sağcı FPÖ içinde süren gerginlikler nedeniyle partinin Viyana Teşkilatından ayrılan 3 eyalet meclis üyesi dün, "Avusturya için İttifak" adlı yeni bir parti kurduklarını kamuoyuna duyurmuş, aşırı sağcı Strache'nin öncülüğünde 2020'de yapılacak Viyana yerel seçimlerine girmek istediklerini açıklamıştı.

İbiza skandalı

Avusturya'da İbiza skandalı olarak adlandırılan ve Strache'nin İspanya'nın İbiza Adası'nda bir Rus iş insanıyla yaptığı ihale görüşmelerinin yer aldığı görüntülerin basına yansıması sonucunda, Strache bütün görevlerinden istifa etmiş, aşırı sağcı koalisyon hükümeti çökmüş ve erken seçimlere gidilmişti.

İstifanın ardından eski genel başkanın lüks harcamalarını partinin kasasından yaptığı iddia edilmiş, parti yönetimi ve Strache arasında yaşanan gerginlikler nedeniyle, eski genel başkanın parti üyeliği dondurulmuştu.

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 05:52 Kaynak: AA
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