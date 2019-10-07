Son Dakika Haberleri: Avusturya'da eski kız arkadaşının evini basan genç 5 kişiyi öldürdü
Son Dakika Dünya Avusturya'da eski kız arkadaşının evini basan genç 5 kişiyi öldürdü

Avusturya'da eski kız arkadaşının evini basan genç 5 kişiyi öldürdü

1 saat önce

Avusturya'nın batısında yer alan kış turizmiyle ünlü Kitzbuehel şehrinde genç bir adam tartıştığı eski kız arkadaşıyla birlikte toplamda 5 kişiyi öldürerek polise teslim oldu.

Avusturya'da eski kız arkadaşının evini basan genç 5 kişiyi öldürdü, System.String[]

Avusturya'nın batısında yer alan kış turizmiyle ünlü Kitzbuehel şehrinde genç bir adam tartıştığı eski kız arkadaşıyla birlikte toplamda 5 kişiyi öldürerek polise teslim oldu.


Adı açıklanmayan 25 yaşındaki zanlının verdiği ifadede suçunu itiraf ettiği belirtildi.

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Avusturya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 12:06 
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