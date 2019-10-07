Avusturya'da eski kız arkadaşının evini basan genç 5 kişiyi öldürdü
1 saat önce
Avusturya'nın batısında yer alan kış turizmiyle ünlü Kitzbuehel şehrinde genç bir adam tartıştığı eski kız arkadaşıyla birlikte toplamda 5 kişiyi öldürerek polise teslim oldu.
Avusturya'nın batısında yer alan kış turizmiyle ünlü Kitzbuehel şehrinde genç bir adam tartıştığı eski kız arkadaşıyla birlikte toplamda 5 kişiyi öldürerek polise teslim oldu.
Adı açıklanmayan 25 yaşındaki zanlının verdiği ifadede suçunu itiraf ettiği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 12:06
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