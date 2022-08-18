Avusturya'yı fırtına vurdu: 2'si çocuk 5 ölü - Son Dakika
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Avusturya'yı fırtına vurdu: 2'si çocuk 5 ölü

18.08.2022 22:44
Avusturya'yı fırtına vurdu: 2'si çocuk 5 ölü

Avusturya'da etkili olan fırtınada 2'si çocuk toplam 5 kişi hayatını kaybetti.

Avusturya'da etkili olan fırtınada 2'si çocuk toplam 5 kişi hayatını kaybetti.

Avusturya'nın güneyinde etkili olan fırtına nedeniyle 2'si çocuk toplam 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ülkenin Aşağı Avusturya bölgesinde devrilen ağaç nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Kızıl Haç Sözcüsü Melanie Reiter yaptığı açıklamada, Karintiya eyaletinde ise fırtına nedeniyle Aziz Andraer Gölü'nde birkaç ağacın devrildiğini ve 5 ila 8 yaşları arasında olduğu tahmin edilen 2 çocuğun hayatını kaybettiği ifade ederek, yaklaşık 12 kişinin ise yaralandığını aktardı. Reiter ayrıca, eyalette fırtına nedeniyle ev ve işyerlerinin çatılarının uçtuğunu ve bazı binalarda maddi hasar meydana geldiğini açıkladı.

Avusturya Demiryolları (ÖBB) tarafından yapılan açıklamada ise, fırtınaların yol açtığı hasarlar nedeniyle Karintiya ve komşu eyaletlerde tren seferlerinin durma noktasına geldiği ifade edildi. Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ve Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, fırtınada çocukların hayatını kaybetmesini "trajedi" olarak nitelendirerek, ailelerine taziyede bulundu. - VİYANA

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Kaynak: İHA

Avusturya, Fırtına, Aziz, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Avusturya'yı fırtına vurdu: 2'si çocuk 5 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Avusturya'yı fırtına vurdu: 2'si çocuk 5 ölü - Son Dakika
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