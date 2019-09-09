Avusturya'da futbol sahası ormana dönüştü
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İsviçreli sanatçı Klaus Littmann iklim krizine dikkat çekmek için Avusturya'da bulunan bir futbol sahasına 300 ağaç dikti.
İsviçreli sanatçı Klaus Littmann iklim krizine dikkat çekmek için Avusturya'da bulunan bir futbol sahasına 300 ağaç dikti.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 06:15
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