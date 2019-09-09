Son Dakika Haberleri: Avusturya'da futbol sahası ormana dönüştü
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Avusturya'da futbol sahası ormana dönüştü

23 dakika önce

İsviçreli sanatçı Klaus Littmann iklim krizine dikkat çekmek için Avusturya'da bulunan bir futbol sahasına 300 ağaç dikti.

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İsviçreli sanatçı Klaus Littmann iklim krizine dikkat çekmek için Avusturya'da bulunan bir futbol sahasına 300 ağaç dikti.

Avusturya'da futbol sahası ormana dönüştü

Avusturya, Futbol, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 06:15 
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