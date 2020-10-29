Avusturya'da günlük vaka sayısı ilk kez 4 bini aştı - Son Dakika

Avusturya'da günlük vaka sayısı ilk kez 4 bini aştı

29.10.2020 19:15
Avusturya'da günlük vaka sayısı ilk kez 4 bini aştı, System.String[]

Avusturya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 4 bin 453 yeni vakanın tespit edilmesi ile salgının başından bu yana günlük vaka sayısı ilke kez 4 bini aştı.

Avusturya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 4 bin 453 yeni vakanın tespit edilmesi ile salgının başından bu yana günlük vaka sayısı ilke kez 4 bini aştı.

Avrupa'da korona virüs salgınında günlük vaka sayılarındaki rekor artışlar devam ediyor. Avusturya İçişleri Bakanlığı tarafından paylaşılan verilere göre, ülke genelinde son 24 saatte 4 bin 453 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının 93 bin 949'a ulaştığı belirtildi. Ülkede salgının başından bu yana günlük vaka sayısı ilk kez 4 bin vaka sınırını aştı. Bakanlık, son 24 saatte 29 kişinin virüs nedeni ile hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının bin 56'ya yükseldiğini aktardı. Ülkede şu ana kadar 63 bin 366 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuşurken, 248'i yoğun bakımda olmak üzere bin 692 kişi hastanelerde tedavi altında bulunuyor.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz yaptığı açıklamada, hükümetin çeşitli sosyal ortaklar ve diğer parlamento partileriyle yapacakları görüşmelerin ardından salgını önlemeye yönelik yeni ve daha katı tedbirlerin Cumartesi günü kamuoyuna açıklanacağını aktardı.

Kurz, günlük vaka sayılarındaki artışın son bir haftada 2 katına çıktığına dikkat çekerek, günlük vaka sayısının 6 bine yükselmesi halinde sağlık sisteminin sınırlarına ulaşacağını dile getirdi. Başbakan Kurz, sağlık sisteminin aşırı yüklenmesi ile sadece planlanan operasyonların ertelenmesi gerektiği anlamına gelmediğini belirtti. Aşırı durumlarda doktorların kime yardım edilip edilmeyeceğine karar vermesi gerekeceğini ifade eden Kurz, "Bu, izin vermeyeceğimiz bir durum" dedi.

Öte yandan dünya genelinde Covid-19'a karşı aşı bulmak için Almanya, Fransa, Çin, Rusya, Birleşik Krallık ve ABD arasındaki yarış devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) resmi internet sitesine göre, 19 Ekim itibariyle dünya çapında geliştirilmekte olan 198 Covid-19 aşı adayı var ve bunların 44'ü klinik deneme aşamasında bulunuyor. - VİYANA

İçişleri Bakanlığı, Koronavirüs, Avusturya, Avrupa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Avusturya'da günlük vaka sayısı ilk kez 4 bini aştı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Fransa'daki saldırı Müslümanlara nefret kusan siyasetçilere bahane oldu: İslamiyet'i topraklarımızdan silip atın Macron'un İslam'ı hedef alan sözlerine bir tepki de Yunanistan'dan geldi: Saldırgan ve hakaret edici Ibrahimovic'ten Ronaldo'ya koronalı gönderme: Sen Zlatan değilsin, virüse meydan okuma Yapay zekalı kameralar, hakemin keliyle topu karıştırınca gol ekrana yansımadı Slovakyalı şirket, üç dakika içerisinde otomobilden uçağa dönüşen araç geliştirdi Son dakika: Yükselişleri durdurulamıyor! Dolar ve euro rekor üstüne rekor kırıyor Ünlü oyuncu Melisa Döngel, arkadaşlarıyla gittiği kafeye alınmayınca olay çıkardı: Sizi bitireceğim Bu acıya yürek dayanmaz! Evde çıkan yangında kardeşler mahsur kaldı, 8 aylık bebek kurtarılamadı
Son Dakika: Türkiye'de 29 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 72 kişi vefat etti, 2319 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 29 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 72 kişi vefat etti, 2319 yeni vaka tespit edildi         
19:00
Ünlü tenisçi Zverev'den şiddet gören Sharipova korku dolu anları anlattı: Yastıkla boğmaya çalıştı Ünlü tenisçi Zverev'den şiddet gören Sharipova korku dolu anları anlattı: Yastıkla boğmaya çalıştı         
18:54
ABD'li model Kendall Jenner, bikinili pozlarını paylaştı ABD'li model Kendall Jenner, bikinili pozlarını paylaştı         
18:03
Son Dakika: İYİ Parti milletvekili Ümit Özdağ, FETÖ sözleri nedeniyle disipline sevk edildi Son Dakika: İYİ Parti milletvekili Ümit Özdağ, FETÖ sözleri nedeniyle disipline sevk edildi         
17:33
Irmak Ünal koronaya yakalandığını açıkladı, herkes videodaki derin dekolteye takıldı Irmak Ünal koronaya yakalandığını açıkladı, herkes videodaki derin dekolteye takıldı         
17:03
Son Dakika! Putin: Karabağ görüşmelerinde Türkiye dahil birçok ülke yer almalı Son Dakika! Putin: Karabağ görüşmelerinde Türkiye dahil birçok ülke yer almalı         
16:27
Kanada'nın silah ambargosu sonrası SİHA'lar için harekete mi geçildi? Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım Kanada'nın silah ambargosu sonrası SİHA'lar için harekete mi geçildi? Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım         
15:39
Son Dakika: Türkiye'den Fransa'daki bıçaklı saldırıya ilişkin art arda açıklamalar: Şiddetle kınıyoruz Son Dakika: Türkiye'den Fransa'daki bıçaklı saldırıya ilişkin art arda açıklamalar: Şiddetle kınıyoruz         
14:39
İlçeyi yasa boğan ölümler! Üç kardeş, 54 gün içinde koronavirüsten hayatını kaybetti İlçeyi yasa boğan ölümler! Üç kardeş, 54 gün içinde koronavirüsten hayatını kaybetti         
13:45
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hajiyev: Karabağ'ın sözde Savunma Bakanı Celal Harutyunyan cehenneme gönderildi Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hajiyev: Karabağ'ın sözde Savunma Bakanı Celal Harutyunyan cehenneme gönderildi         
12:54
Bakan Koca duyurdu: Düzce'de vaka artışı yüzde 99 seviyesine ulaştı Bakan Koca duyurdu: Düzce'de vaka artışı yüzde 99 seviyesine ulaştı         
12:02
Son Dakika! Fransa'da kilise yakınında bıçaklı saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var Son Dakika! Fransa'da kilise yakınında bıçaklı saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var         
12:00
5 erkek öğrenciye cinsel istismarla suçlanan ücretli öğretmene 52 yıl 5 ay hapis 5 erkek öğrenciye cinsel istismarla suçlanan ücretli öğretmene 52 yıl 5 ay hapis         
11:53
Vaka sayısının yüzde 84 arttığı Bursa'da sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Vali Bilim Kurulu'nu işaret etti Vaka sayısının yüzde 84 arttığı Bursa'da sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Vali Bilim Kurulu'nu işaret etti         
11:23
Bandrollü sahte altın ve rahat tavırlarıyla 3 kuyumcuyu dolandıran 'Altın Faresi' esnafı tedirgin ediyor Bandrollü sahte altın ve rahat tavırlarıyla 3 kuyumcuyu dolandıran 'Altın Faresi' esnafı tedirgin ediyor         
09:57
Antalyaspor'da Tamer Tuna dönemi sona erdi Antalyaspor'da Tamer Tuna dönemi sona erdi         
09:11
Oktay Kaynarca ve Necati Şaşmaz, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yeniden bir araya gelecek Oktay Kaynarca ve Necati Şaşmaz, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yeniden bir araya gelecek         
00:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2020 19:25:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Avusturya'da günlük vaka sayısı ilk kez 4 bini aştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei