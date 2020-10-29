Avusturya'da günlük vaka sayısı ilk kez 4 bini aştı - Son Dakika

Avusturya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 4 bin 453 yeni vakanın tespit edilmesi ile salgının başından bu yana günlük vaka sayısı ilke kez 4 bini aştı.

Avrupa'da korona virüs salgınında günlük vaka sayılarındaki rekor artışlar devam ediyor. Avusturya İçişleri Bakanlığı tarafından paylaşılan verilere göre, ülke genelinde son 24 saatte 4 bin 453 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının 93 bin 949'a ulaştığı belirtildi. Ülkede salgının başından bu yana günlük vaka sayısı ilk kez 4 bin vaka sınırını aştı. Bakanlık, son 24 saatte 29 kişinin virüs nedeni ile hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının bin 56'ya yükseldiğini aktardı. Ülkede şu ana kadar 63 bin 366 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuşurken, 248'i yoğun bakımda olmak üzere bin 692 kişi hastanelerde tedavi altında bulunuyor.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz yaptığı açıklamada, hükümetin çeşitli sosyal ortaklar ve diğer parlamento partileriyle yapacakları görüşmelerin ardından salgını önlemeye yönelik yeni ve daha katı tedbirlerin Cumartesi günü kamuoyuna açıklanacağını aktardı.

Kurz, günlük vaka sayılarındaki artışın son bir haftada 2 katına çıktığına dikkat çekerek, günlük vaka sayısının 6 bine yükselmesi halinde sağlık sisteminin sınırlarına ulaşacağını dile getirdi. Başbakan Kurz, sağlık sisteminin aşırı yüklenmesi ile sadece planlanan operasyonların ertelenmesi gerektiği anlamına gelmediğini belirtti. Aşırı durumlarda doktorların kime yardım edilip edilmeyeceğine karar vermesi gerekeceğini ifade eden Kurz, "Bu, izin vermeyeceğimiz bir durum" dedi.

Öte yandan dünya genelinde Covid-19'a karşı aşı bulmak için Almanya, Fransa, Çin, Rusya, Birleşik Krallık ve ABD arasındaki yarış devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) resmi internet sitesine göre, 19 Ekim itibariyle dünya çapında geliştirilmekte olan 198 Covid-19 aşı adayı var ve bunların 44'ü klinik deneme aşamasında bulunuyor. - VİYANA