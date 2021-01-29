Avusturya'da hafta sonu yapılması planlanan Kovid-19 önlemleri karşıtı gösteriler yasaklandı - Son Dakika

Avusturya'da hafta sonu yapılması planlanan Kovid-19 önlemleri karşıtı gösteriler yasaklandı

29.01.2021 19:33
Avusturya'da hafta sonu yapılması planlanan Kovid-19 önlemleri karşıtı gösteriler yasaklandı, System.String[]

Avusturya'nın başkenti Viyana'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri karşıtı gösteriler dahil 17 eylemin, salgın hastalığın yayılma riski gerekçe gösterilerek yasaklandığı bildirildi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri karşıtı gösteriler dahil 17 eylemin, salgın hastalığın yayılma riski gerekçe gösterilerek yasaklandığı bildirildi.

Viyana Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yarın ve pazar günü, büyük çoğunluğu Kovid-19 önlemleri karşıtlarının düzenlemeyi planladığı gösterilere izin verilmeyeceği duyuruldu.

Açıklamada, daha önce duyurusu yapılmış çok sayıda gösterinin virüsün yayılmasını hızlandıracağı ve halk sağlığını tehlikeye atacağı gerekçesiyle yasaklandığı belirtilerek, vatandaşların söz konusu gösterilere katılmamaları çağrısında bulunuldu.

Polis müdahalesi ve para cezası

Yasağa rağmen gösteri yapılması durumunda polisin göstericilere müdahale edeceği kaydedilen açıklamada, yasaklı gösteriye katılacak kişilerin 720 avro, maske, mesafe gibi Kovid-19 önlemlerine uymayanların da 500 avroya kadar para cezasına çarptırılacağı bilgisi paylaşıldı.

Karşıt gruplardan gösteri çağrısı yapılmıştı

Avusturya'da Kovid-19 önlemleri karşıtı gruplar, cumartesi ve pazar günü geniş katılımlı gösteri düzenleyeceklerini açıklamış, aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) Meclis Grup Başkanı ve eski İçişleri Bakanı Herbert Kickl'de gösteride konuşma yapacağını duyurmuştu.

Öte yandan sol görüşlü bir grup da Kovid-19 önlemlerini bahane edilerek düzenlenen mitinglerde aşırı sağ propagandası yapıldığına dikkati çekerek, Kovid-19 tedbirleri karşıtlarını protesto gösterisi düzenleyeceklerini açıklamıştı.

Ülkede vaka sayılarındaki artış nedeniyle 26 Aralık'ta başlayan karantina süreci, 17 Ocak'ta iktidar tarafından yapılan açıklamayla 8 Şubat'a kadar uzatılmış, bu karar toplumun bazı kesimleri tarafından sert bir şekilde eleştirilmişti.

Avusturya, Viyana, Pazar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avusturya'da hafta sonu yapılması planlanan Kovid-19 önlemleri karşıtı gösteriler yasaklandı - Son Dakika


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