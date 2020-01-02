Avusturya'da Halk Partisi ve Yeşiller Partisi koalisyon hükümeti için anlaştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Avusturya'da Halk Partisi ve Yeşiller Partisi koalisyon hükümeti için anlaştı - Son Dakika

Avusturya'da Halk Partisi ve Yeşiller Partisi koalisyon hükümeti için anlaştı

6 saat önce

Avusturya'da eylül ayının sonunda yapılan seçimlerin ardından, merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ve Yeşiller Partisi arasında süren koalisyon görüşmelerinde, hükümet kurulması konusunda uzlaşma sağlandı.

Avusturya'da Halk Partisi ve Yeşiller Partisi koalisyon hükümeti için anlaştı, System.String[]

Avusturya'da eylül ayının sonunda yapılan seçimlerin ardından, merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ve Yeşiller Partisi arasında süren koalisyon görüşmelerinde, hükümet kurulması konusunda uzlaşma sağlandı.

İki parti arasında yaklaşık iki aydır süren koalisyon görüşmelerinde uzlaşılmasının ardından ÖVP Genel Başkanı Sebastian Kurz ve Yeşiller Partisi lideri Werner Kogler, düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

ÖVP Genel Başkanı Kurz, "Sizi bilgilendirmek isterim ki bir sonuca ulaştık ve uzlaşı sağlamayı başardık." dedi.

Her iki partiden uzmanların hükümet programına ilişkin son düzenlemeleri tamamlayacaklarını kaydeden Kurz, ÖVP ve Yeşiller koalisyon hükümetinin programının kamuoyuyla paylaşılacağını da söyledi.

Kurz, eylül ayında yapılan seçimlerin sonrasında birinci parti olarak meclise giren bütün partilerle ön görüşmeler yaptıklarını, daha sonra Yeşiller ile doğrudan koalisyon görüşmelerine başladıklarını anımsatarak, her iki partinin birçok açıdan farklı görüşlere sahip olması nedeniyle görüşmelerin zor geçtiğini anlattı.

Siyasal İslam ve düzensiz göçle mücadele

İki partinin de ana seçim vaatlerini hükümet programına yansıtacaklarını belirten Kurz, Yeşiller Partisinin iklim değişikliği ile mücadele ve şeffaflık konularını ön plana çıkardığını belirterek, "Halk Partisi olarak biz, çalışan insanların vergi yükünün azaltılması, düzensiz göç ve siyasal İslam ile mücadele hususunda tutarlı bir çizgi ortaya koymak için seçildik." diye konuştu.

Yeşiller Partisi lideri Werner Kogler de seçimlerin kazanan iki partisi olarak, farklı görüşlere rağmen sorumluluk üstlenerek hareket ettiklerini, her konuda eşit seviyede olmasa da ortak bir noktada buluşmaya çalıştıklarını aktardı.

Yönetimde şeffaflık vurgusu

Kogler, çevrenin korunması hususunda uzlaştıklarını ifade ederek, Avusturya'nın hem Avrupa Birliğinde (AB) hem de uluslararası alanda iklim değişikliği ile mücadelede öncü bir ülke olacağını vurguladı.

Özellikle şeffaflık konusunda son yılların en etkili uygulamalarını hayata geçireceklerini belirten Kogler, vatandaşın bilgiye ulaşmasının kolaylaştırılmasında daha geniş imkanların sunulacağını sözlerine ekledi.

Yeşiller Partisi, Avusturya, Hükümet, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 01:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da kısa süreli kar yağdı
Şanlıurfa'da yoğun sis! Trafik durma noktasına geldi Arnavutköy'de kumaş fabrikasının depo bölümünde yangın çıktı Meteoroloji'den birçok ile önemli uyarı! Sağanak ve kar yağışı geliyor

Son Dakika Haberleri
07:30 Erzincan'da yolcu otobüsünün iş makinesine çarpması sonucu 17 kişi yaralandı - Son Dakika
07:24 İstanbul'da kısa süreli kar yağdı - Son Dakika
07:12 Yaylada karda mahsur kalan aileyi, gönüllü dake ekipleri kurtardı - Son Dakika
07:08 YAYLADA KARDA MAHSUR KALAN AİLEYİ, GÖNÜLLÜ DAKE EKİPLERİ KURTARDI - Son Dakika
06:58 Endonezya'daki selde ölü sayısı 16'ya yükseldi - Son Dakika
00:05 Şanlıurfa'da yoğun sis! Trafik durma noktasına geldi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2020 08:00:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Avusturya'da Halk Partisi ve Yeşiller Partisi koalisyon hükümeti için anlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]