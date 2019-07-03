Son Dakika Haberleri: Avusturya'da hemzemin geçit kazası: 2 ölü
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Avusturya'da hemzemin geçit kazası: 2 ölü

1 saat önce

STEIERMARK polisinden yapılan yazılı açıklamada, Neudorf bei Wildon kasabasında geçişlerin trafik ışıklarıyla sağlandığı hemzemin geçidi kullanan bir aracın yük treninin çarpması sonucu 100 metre sürüklendiği belirtildi.

Avusturya'da hemzemin geçit kazası: 2 ölü, System.String[]
STEIERMARK polisinden yapılan yazılı açıklamada, Neudorf bei Wildon kasabasında geçişlerin trafik ışıklarıyla sağlandığı hemzemin geçidi kullanan bir aracın yük treninin çarpması sonucu 100 metre sürüklendiği belirtildi.

Açıklamada, araçta bulunan 32 yaşında bir erkek ile 29 yaşındaki kadının olay yerinde öldüğü kaydedildi.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 07:17 
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