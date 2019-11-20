Son Dakika Haberleri: Avusturya'da Hitler'in doğduğu ev polis merkezi olacak
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Avusturya'da Hitler'in doğduğu ev polis merkezi olacak

6 saat önce

Avusturya'da yıkılıp yıkılmamasına ilişkin tartışmaların uzun yıllardır sürdüğü Hitler'in doğduğu ev, polis karakolu olarak kullanılacak.

Avusturya'da Hitler'in doğduğu ev polis merkezi olacak, System.String[]

Avusturya'da yıkılıp yıkılmamasına ilişkin tartışmaların uzun yıllardır sürdüğü Hitler'in doğduğu ev, polis karakolu olarak kullanılacak.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, evin kamusallaştırma sürecinin geçen aylarda tamamlandığı, polisin kullanımı için binanın yeniden düzenleneceği ifade edildi.

Binanın polis merkezi olarak kullanılabilmesi için yeniden tasarlanacağı, bu nedenle Avrupa Birliği (AB) genelinde mimari yarışma düzenleneceği belirtilen açıklamada, yapılacak yenilemenin ardından binaya, Braunau İlçe Emniyet müdürlüğü ile Braunau polis karakolunun yerleşeceği kaydedildi.

İçişleri Bakanı Wolfgang Peschorn, "Hitler Evi" olarak adlandırılan binanın polisin kullanımına açılmasıyla açık bir mesaj verileceğini kaydederek, "Bu evi polisin kullanacak olması, binanın Nazi hatırası olarak anılmasına son verecektir." şeklinde konuştu.

"Hitler Evi"

Yukarı Avusturya eyaletine bağlı Braunau bölgesinde bulunan Hitler'in doğduğu eve, son yıllarda Nazi yanlılarının yoğun ilgi göstermesi, binanın Nazi taraftarları için bir sembole dönüşeceği kaygılarına yol açmış, bu durum evin yıkılıp yıkılmaması tartışmalarını da gündeme taşımıştı.

Bu gelişmeler üzerine 2016'da İçişleri Bakanlığı evin kamulaştırılması kararı almış, ancak ev sahibi ile yaşanan bazı anlaşmazlıklar nedeniyle süreç uzamıştı.

Adolf Hitler, Avusturya, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 03:50 Kaynak: AA
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