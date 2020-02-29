Avusturya'da Hocalı Katliamı'nın kurbanları anıldı - Son Dakika
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Avusturya'da Hocalı Katliamı'nın kurbanları anıldı

11 dakika önce

Avusturya'nın başkenti Viyana'daki Türkiye ve Azerbaycanlılar, Hocalı Katliamı'nın 28'inci yıl dönümünde, öldürülen 613 Azerbaycan vatandaşının anısına gösteri düzenledi.

Avusturya'da Hocalı Katliamı'nın kurbanları anıldı, System.String[]

Avusturya'nın başkenti Viyana'daki Türkiye ve Azerbaycanlılar, Hocalı Katliamı'nın 28'inci yıl dönümünde, öldürülen 613 Azerbaycan vatandaşının anısına gösteri düzenledi.

Şehrin tarihi Aziz Stefan Meydanı'nda Hocalı Katliamı'nı anma çadırı kuran göstericiler, Türk ve Azerbaycan bayraklarının yanı sıra "Hocalı için adalet" yazılı pankart açtı.

Gösteriyi düzenleyen Azerbaycan-Türk Kültür ve İşadamları Derneği Başkanı Yardım Güneş, AA muhabirine yapığı açıklamada, 26 Şubat 1992'de Azerbaycan'a bağlı Dağlık Karabağ bölgesinde Ermeniler tarafından katledilen 613 şehidi anmak ve katliamın unutulmaması için bu gösteriyi düzenlediklerini söyledi.

Güneş, dünyanın gözü önünde bir gecede 613 insanın katledildiğini anımsatarak, " Avrupa'nın ortasında o mazlumların sesi olmaya çalışıyoruz, 613 mazlumun çığlığı olmaya çalışıyoruz. Dünyanın gözü önünde işlenen soykırımı haykırmayı sürdüreceğiz." dedi.

Hocalı için adalet çağrısında bulunan Güneş, Hocalı'nın soykırım olarak tanınması, kurbanların haklarının verilerek Ermenistan'ın Azerbaycan'dan özür dilemesi ve işgal ettiği Azerbaycan topraklarından bir an evvel çıkması gerektiğini söyledi.

Güneş, "Karabağ bağımsız olana kadar ve Hocalı için adalet sağlanana kadar meydanlarda adalet mücadelemizi sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.

Azerbaycan, Avusturya, Viyana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 04:34 Kaynak: AA
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