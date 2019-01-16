Son Dakika Haberleri: Avusturya'da Hükümet İltica Yasasını Ağırlaştırmak İstiyor

Avusturya'da Hükümet İltica Yasasını Ağırlaştırmak İstiyor

1 saat önce

Avusturya'da aşırı sağcı hükümet büyük küçük ayrımı yapmaksızın suça karışmış kişilerin iltica başvurularını reddederek, sınır dışı edilmelerini sağlayacak yeni iltica yasası hazırlığına girdi.

Avusturya'da Hükümet İltica Yasasını Ağırlaştırmak İstiyor, System.String[]
Avusturya'da aşırı sağcı hükümet büyük küçük ayrımı yapmaksızın suça karışmış kişilerin iltica başvurularını reddederek, sınır dışı edilmelerini sağlayacak yeni iltica yasası hazırlığına girdi.

İçişleri Bakanı Herbet Kickl, Bakanlar Kurulu toplantısı öncesi basına yaptığı açıklamada, iltica başvurusunda bulunmuş kişilerin herhangi bir suç işlemeleri halinde sınır dışı edilmelerini sağlayacak yasa tasarısı hazırlığı içinde olduklarını söyledi.


Kickl, Avrupa Birliği (AB) iltica yasasının yalnız büyük suç işlenmesi halinde sınır dışı işlemini öngördüğünü, bu durumun suç işlemeye meyilli kişilere olanak sunduğunu ileri sürdü.


Başta sivil toplum kuruluşları olmak üzere AB üyesi ülkelerle iş birliği içinde hareket ederek birlik düzeyinde bir yasa hayata geçirmek istediklerini ifade eden Kickl, ancak üye ülkelerden gerekli desteği görmemeleri durumunda ulusal bazda ağırlaştırılmış iltica yasası oluşturacaklarını dile getirdi.


Hırsızlık gibi küçük suçların da sınır dışı işlemine gerekçe gösterilip gösterilmeyeceğine ilişkin soruyu yanıtlayan Kickl, "Ele alacağımız suç eşiği ne kadar düşük olursa o kadar iyidir." ifadesini kullandı.


Mültecilerin Suriye'ye iade edilmesi

Kickl, bu kapsamda Suriye'deki iç savaştan kaçarak Avrupa'ya gelen mültecilerin de geldikleri ülkeye iade edilebileceğini belirterek, "Suriye'de iç savaşın etkilemediği bölgeler de var." diye konuştu.

Başbakan Sebastian Kurz, İçişleri Bakanı Kickl'in iltica yasasına ilişkin açıklamalarını destekleyerek, iltica başvurusunda bulunmuş kişilerin suç işlemeleri durumunda sınır dışı edilmeleri için bütün yasal imkanların araştırılacağını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 05:34 Kaynak: AA

İçişleri Bakanı, Hükümet, Avusturya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'de 800 Bin Federal Hükümet Çalışanı, 25 Gündür Maaş Alamıyor 31 Yıl Önce Vatani Görevini Yaparken Yaşamını Yitiren Asker, Eşinin Verdiği Mücadeleyle Şehit Sayıldı

Münbiç'teki Bombalı Saldırıyla İlgili ABD'den Açıklama Geldi: 4 Askerimiz Öldü CHP, 1'i Büyükşehir Belediye Olmak Üzere 70 Belediye Başkan Adayını Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 19:15:59. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avusturya'da Hükümet İltica Yasasını Ağırlaştırmak İstiyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]