Avusturya'da hükümet krizi: Başbakan Kurz güven oylamasından geçemedi
3 saat önce
Avusturya'da hükümet krizi: Başbakan Kurz güven oylamasından geçemedi
Avusturya
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 05:53
Başbakanı Sebastian Kurz
, parlamentoda yapılan güvensizlik oylamasını kaybetti. Kurz böylece ülke tarihinin güvensizlik oylaması sonucu görevden alınan ilk başbakanı oldu.
Ana muhalefetteki Sosyal Demokratlar tarafından verilen önergeye geçen haftaya kadar Kurz'un iktidar ortağı olan aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi
(FPÖ) de destek verdi.
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