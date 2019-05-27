Son Dakika Haberleri: Avusturya'da hükümet krizi: Başbakan Kurz güven oylamasından geçemedi

Avusturya'da hükümet krizi: Başbakan Kurz güven oylamasından geçemedi

3 saat önce

Avusturya'da hükümet krizi: Başbakan Kurz güven oylamasından geçemedi

Avusturya'da hükümet krizi: Başbakan Kurz güven oylamasından geçemedi, System.String[]
Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, parlamentoda yapılan güvensizlik oylamasını kaybetti. Kurz böylece ülke tarihinin güvensizlik oylaması sonucu görevden alınan ilk başbakanı oldu.

Ana muhalefetteki Sosyal Demokratlar tarafından verilen önergeye geçen haftaya kadar Kurz'un iktidar ortağı olan aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) de destek verdi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 05:53 
Sebastian Kurz, Avusturya, Dünya
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