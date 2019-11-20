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Avusturya'da 'İbiza skandalı' soruşturmasında çok sayıda kişi gözaltına alındı
6 saat önce
Eski Avusturya Başbakan Yardımcısı Heinz Christian Strache'nin da adının karıştığı "İbiza skandalı" ile ilgili olarak çok sayıda kişi gözaltına alındı
Eski Avusturya Başbakan Yardımcısı Heinz Christian Strache'nin da adının karıştığı "İbiza skandalı" ile ilgili olarak çok sayıda kişi gözaltına alındı.
"İhale pazarlıklarının" yer aldığı gizli görüntülere ilişkin soruşturma kapsamında dün Avusturya'nın başkenti Viyana ile Salzburg kentinde üç eve operasyon düzenlendi. Viyana Savcılığı Sözcüsü Nina Bussek, soruşturmada gizlilik kararı alındığı için operasyona ilişkin detaylı bilgi paylaşılmayacağını belirtti, ancak gözaltıların sürebileceğini de sözlerine ekledi.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 09:34
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