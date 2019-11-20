Son Dakika Haberleri: Avusturya'da 'İbiza skandalı' soruşturmasında çok sayıda kişi gözaltına alındı
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Avusturya'da 'İbiza skandalı' soruşturmasında çok sayıda kişi gözaltına alındı

6 saat önce

Eski Avusturya Başbakan Yardımcısı Heinz Christian Strache'nin da adının karıştığı "İbiza skandalı" ile ilgili olarak çok sayıda kişi gözaltına alındı

Avusturya'da 'İbiza skandalı' soruşturmasında çok sayıda kişi gözaltına alındı, System.String[]

Eski Avusturya Başbakan Yardımcısı Heinz Christian Strache'nin da adının karıştığı "İbiza skandalı" ile ilgili olarak çok sayıda kişi gözaltına alındı.


"İhale pazarlıklarının" yer aldığı gizli görüntülere ilişkin soruşturma kapsamında dün Avusturya'nın başkenti Viyana ile Salzburg kentinde üç eve operasyon düzenlendi. Viyana Savcılığı Sözcüsü Nina Bussek, soruşturmada gizlilik kararı alındığı için operasyona ilişkin detaylı bilgi paylaşılmayacağını belirtti, ancak gözaltıların sürebileceğini de sözlerine ekledi.

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Başbakan Yardımcısı, Christian Strache, Avusturya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 09:34 
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