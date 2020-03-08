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Avusturya'da iki farklı yerde düşen çığda en az 6 kişi öldü
6 saat önce
Avusturya’nın Alp Dağları’nda meydana gelen iki ayrı çığ felaketinde en az 6 kişi hayatını kaybetti.
Avusturya'nın Alp Dağları'nda meydana gelen iki ayrı çığ felaketinde en az 6 kişi hayatını kaybetti.
Avusturya Haber Ajansı, ülkenin iç kısımlarında meydana gelen ilk çığ felaketinde ölen 5 kişinin tamamının Çek vatandaşı olduğunu duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 07:16
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