Avusturya'da iki farklı yerde düşen çığda en az 6 kişi öldü - Son Dakika
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Avusturya'da iki farklı yerde düşen çığda en az 6 kişi öldü

6 saat önce

Avusturya’nın Alp Dağları’nda meydana gelen iki ayrı çığ felaketinde en az 6 kişi hayatını kaybetti.

Avusturya'da iki farklı yerde düşen çığda en az 6 kişi öldü, System.String[]

Avusturya'nın Alp Dağları'nda meydana gelen iki ayrı çığ felaketinde en az 6 kişi hayatını kaybetti.


Avusturya Haber Ajansı, ülkenin iç kısımlarında meydana gelen ilk çığ felaketinde ölen 5 kişinin tamamının Çek vatandaşı olduğunu duyurdu.

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Avusturya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 07:16 
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