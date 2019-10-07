Son Dakika Haberleri: Avusturya'da "iklim değişikliği"ne karşı işgal eylemleri
Son Dakika Güncel Avusturya'da 'iklim değişikliği'ne karşı işgal eylemleri

Avusturya'da "iklim değişikliği"ne karşı işgal eylemleri

1 saat önce

Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir grup, şehrin işlek caddelerini trafiğe kapatarak, iklim değişikliği, çevrenin korunması ve küresel ısınmaya dikkati çekmek için eylem gerçekleştirdi.

Avusturya'da

Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir grup, şehrin işlek caddelerini trafiğe kapatarak, iklim değişikliği, çevrenin korunması ve küresel ısınmaya dikkati çekmek için eylem gerçekleştirdi.

Trafik akışının yoğun olduğu Getreidemarkt, Babenbergerstresse ve Mariahilfer caddelerinin kesiştiği kavşağı işgal eden "Extinction Rebellion" isimli çevreci oluşumun Viyana'daki üyeleri, iklim değişikliğine ilişkin dikkat çekici pankartlar açtı.

Dünya genelinde 60'ın üzerinde şehirde işgal eylemi düzenleyen göstericiler konuşmalarında, siyasilere vakit kaybetmeden küresel ısınmayı önlemeleri ve çevreci önlemleri hayata geçirmeleri çağrısında bulundu.

75 göstericiye cezai işlem yapıldı

Polisin işgal eylemini sonlandırma çağrılarına karşın bir grup gösterici oturma eylemini sürdürdü.

Caddenin ortasına yerleştirilen ve üzerinde "kanayan dünya haritası bulunan" bir levhaya bazı göstericiler ellerini yapışkanla yapıştırdı.

Polis ve eylemciler arasında herhangi bir arbede yaşanmazken, emniyet güçleri işgali sürdüren göstericileri oturdukları yerlerden tek tek caddenin dışına taşıdı.

Yaklaşık 6 saat süren işgal eyleminde polis, "toplanma yasasına aykırı davrandıkları" gerekçesiyle 75 gösterici hakkında cezai işlem yaptı.

Avusturya, Viyana, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 07:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mahalleyi ayağa kaldıran kavga kamerada
İran'da, sağlık çalışanlarının kullandığı enjektörle 300 kişiye HIV virüsü bulaştı Antalya'da bir zabıta memuru, annesiyle evde yakaladığı polisi bıçakladı Boşanma aşamasındaki eş kendini camdan attı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2019 21:13:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avusturya'da "iklim değişikliği"ne karşı işgal eylemleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]